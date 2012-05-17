Az Türkçe bilene tercüman yok

ANKARA - Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Türk vatandaşı olmasa bile savunmasını yapabilecek derecede ve yeterlilikte Türkçe bilen şüpheli veya sanığa tercüman görevlendirilemeyeceğine karar verdi.



Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesi, yabancı uyruklu sanık J.M.A'ya, uyuşturucu ticareti yapma suçundan 4 yıl 2 ay hapis ve 2 bin lira adli para cezası verdi.

Yerel mahkeme kararının temyizi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 10. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozdu.

Kurul, soruşturma veya kovuşturma aşamasında yapılan işlemlerde Türkçe bildiği hiçbir kuşkuya yer vermeyecek biçimde anlaşılan şüpheli veya sanığın, sonradan Türkçe bilmediğini ileri sürerek tercüman görevlendirilmesini istemesinin, savunma hakkının kötüye kullanılması kapsamında değerlendirilmesine hükmetti.