Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 24°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
102659
ALTIN
197.853
DOLAR
4.7096
STERLİN
6.2882
EURO
5.4895
Atatürk Köşkü 44 bin turisti ağırladı
Atatürk Köşkü 44 bin turisti...
25 bin 500 polis adayı alınacak
25 bin 500 polis adayı...
Atatürk büstünü tahrip eden şüphelinin davasında karar
Atatürk büstünü tahrip eden şüphelinin...
YILDIZ’LAR MÜZİK LİSTELERİNE DAMGA VURDU!
YILDIZ’LAR MÜZİK LİSTELERİNE DAMGA VURDU!
İtfaiye Ekipleri Martı'yı Kurtardı
İtfaiye Ekipleri Martı'yı Kurtardı

Atatürk Köşkü 44 bin turisti ağırladı

Trabzon'un önemli tarihi ve turistik mekanlarından Atatürk Köşkü'nü yılın 4 aylık döneminde 44 bin 395 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Atatürk Köşkü 44 bin turisti ağırladı

Trabzon'un önemli tarihi ve turistik mekanlarından Atatürk Köşkü'nü yılın 4 aylık döneminde 44 bin 395 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

25 Mayıs 2018 Cuma 17:05
0 Okunma
Atatürk Köşkü 44 bin turisti ağırladı

TRABZON

Trabzon'un önemli tarihi ve turistik mekanlarından Soğuksu Mahallesi'ndeki Atatürk Köşkü'nü bu yılın ocak-nisan döneminde 44 bin 395 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trabzon'un yeni turizm sezonuna güzel bir başlangıç yaptığını söyledi.

Doğu Karadeniz'e gelen turistlerin, Trabzon'a yoğun ilgi gösterdiğine işaret eden Gümrükçüoğlu, Atatürk Köşkü'nün de kente gelen turistlerin şehir merkezinde en çok ziyaret ettikleri mekanların başında geldiğini bildirdi.

"Ziyaretçi potansiyelimiz oldukça iyi gidiyor"

Gümrükçüoğlu, Atatürk Köşkü'nün turizm potansiyelinin sürekli arttığına dikkati çekerek, "Atatürk Köşkü'müzü yılın 4 aylık döneminde 44 bin 395 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Ziyaretçi potansiyelimiz şu an itibarıyla oldukça iyi gidiyor. Yaz turizm sezonuyla müzemize gelen turist sayımızın katlanarak artmasını ve sezonun iyi geçmesini bekliyoruz. Bu yönde de belediye olarak turizme dönük her türlü çalışmaya destek vermek için gayret ediyoruz." diye konuştu.

Turistlerin memnuniyetini önemsediklerini de belirten Gümrükçüoğlu, "Trabzon'da turizm gerçekten çok önemli bir potansiyel. O nedenle var olan potansiyelimizi artırmak için çabalıyoruz. Amacımız gelen turistin kentten memnun olarak ayrılmasını sağlayarak, memnuniyet oranı yüksek bir Trabzon oluşturmak." dedi.

Atatürk Köşkü

Mustafa Kemal Atatürk'ün kente ilk geldiği 15 Eylül 1924'te konakladığı Soğuksu Mahallesi'ndeki çam ormanları içerisinde yer alan köşkte, 19. ve 20. yüzyıla ait mobilyalar, porselenler, halılar ve Atatürk'e ait tablolardan oluşan çeşitli etnografik eserler sergileniyor.

Atatürk, köşke üçüncü ve son ziyaretini yaptığı 10 Haziran 1937'da tüm mal varlığını Türk ulusuna armağan etme kararı almış, mal varlığının bir listesini hazırlayarak gereğinin yapılması için Başbakanlığa talimat vermişti.

Köşkte yer alan "Vasiyet Odası" isimli bölümde de Atatürk'ün mal varlığını armağan etmesiyle ilgili olarak, "Hayatımın hatırlayabildiğim en mutlu dakikalarını yaşıyorum. Yıllarca önce düşündüğüm bu işi Trabzon'da tamamlamak mukaddermiş." sözünün yer aldığı bir tabela bulunuyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonAtatürkAtatürk KöşküTurist
İlgili Haberler
25 bin 500 polis adayı alınacak
25 bin 500 polis adayı alınacak
Ilısu Barajı ve HES'ten ülke ekonomisine yıllık 1,5 milyar liralık katkı
Ilısu Barajı ve HES'ten ülke ekonomisine yıllık 1,5 milyar liralık katkı
Necip Fazıl doğumunun 114, vefatının 35. yılında anılıyor
Necip Fazıl doğumunun 114, vefatının 35. yılında anılıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdeleri Avrupa’daki Türkleri memnun etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdeleri Avrupa’daki Türkleri memnun etti
AİHM'den Roj TV'ye ret
AİHM'den Roj TV'ye ret
Şampiyonun bayrağı Boğaz'da dalgalanıyor
Şampiyonun bayrağı Boğaz'da dalgalanıyor
Trabzon'da ulaşıma 9,2 milyar lira harcandı
Trabzon'da ulaşıma 9,2 milyar lira harcandı
ABD'li yazar Roth yaşamını yitirdi
ABD'li yazar Roth yaşamını yitirdi
Sezonun ilk mercimeği GTB'de işlem gördü
Sezonun ilk mercimeği GTB'de işlem gördü

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ