Askerlik yoklaması kalkıyor

Komisyondan geçen tasarı yasalaşırsa, askerlik işlemleri kolaylaşacak. Yoklamayı sona erdirecek olan düzenlemeyle, lise veya dengi okullar ile fakülte ve yüksek okullarda öğrenim görenler askerliklerini 29 yaşına kadar erteleyebilecek.

Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda oybirliğiyle kabul edildi.

Tasarıya göre, yoklama devri, askerlik çağının başlangıcından muvazzaflık hizmetinin başlangıcına kadar geçen süre olacak.

Tasarıyla, seferberlik veya olağanüstü hallerde 19 yaşında bulunanların askere alınmalarına imkan tanıyan düzenleme yürürlükten kaldırıldı.

— En çok öne çıkan değişiklik mecburi hizmet sürelerinin kısaltılması oldu. Askerlikten ayrılmak isteyen muvazzaf subay ve astsubayların en çok şikayet ettiği konu olan mecburi hizmet süresi 15 yıldan 10 yıla indiriliyor.

— Meclis Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edilen tasarıyla sağlık muayenesi de kolaylaştırılıyor. Yükümlülerin sağlık muayenelerini aile hekimleri de yapabilecek.

— Askeri hastanelerin olmadığı yerlerde engelli, yatalak, uzuv kayıplı gibi gözle görünür hastalığı olanlar hakkında ‘askerliğe elverişli değildir’ raporu için mülki idare amirlerinin görevlendirdiği iki resmi doktorun kararı yeterli olacak.

— Tasarı üniversitede okuyan yükümlülere de kolaylık tanıyor. Fakülte ya da yüksek okul öğrencilerinin askerliği erteleme şartlarından olan okula devam mecburiyeti ve iki yıl üst üste sınıfta kalmama zorunluluğunu kaldırılıyor. Fakülte ve yüksek okulları bitirenlere sözleşmeli subay veya astsubay olabilme imkanı geliyor.

— Tasarı, anne olan askerlere yönelik düzenlemeler de içeriyor. Buna göre anne askerler 4 aylık doğum iznine ek olarak 12 ay ücretsiz izin kullanabilecek.







Son Güncelleme: 17.05.2012 00:45