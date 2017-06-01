Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 23°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
97249
ALTIN
143.825
DOLAR
3.5324
STERLIN
4.5354
EURO
3.9673
TÜBİTAK desteğiyle cilt lekelerini yok etti
TÜBİTAK desteğiyle cilt lekelerini yok...
Tansiyonunu ve kolesterolünü en çok kadınlar ölçtürüyor
Tansiyonunu ve kolesterolünü en çok...
Bu hafta 4'ü yerli 8 film vizyona giriyor
Bu hafta 4'ü yerli 8...
Ligde son hafta maçlarının hakemleri belli oldu
Ligde son hafta maçlarının hakemleri...
Türkiye 25. sıraya geriledi
Türkiye 25. sıraya geriledi

Askeri helikopterin enkazı görüntülendi

Şırnak'ın Şenoba Tugay Komutanlığından kalkışından kısa bir süre sonra yüksek gerilim hatlarına takılması sonucu kaza kırıma uğrayan askeri helikopterin enkazı görüntülendi.

Askeri helikopterin enkazı görüntülendi

Şırnak'ın Şenoba Tugay Komutanlığından kalkışından kısa bir süre sonra yüksek gerilim hatlarına takılması sonucu kaza kırıma uğrayan askeri helikopterin enkazı görüntülendi.

01 Haziran 2017 Perşembe 12:34
33 Okunma

ŞIRNAK 

Şırnak'ta dün akşam yüksek gerilim hattına takılarak düşen düşen askeri helikopterin bulunduğu alanda olay yeri inceleme ekiplerince başlatılan çalışma sürüyor.

Olay yerinde, askeri helikopterin yüksek gerilim hattına çarptıktan sonra düşmesi sonucu çıkan yangının izleri ile helikopterin parçalarının bazılarından dumanlar çıktığı görüldü.

Arazinin tepesinde bulunan yüksek gerilim hattına çarpan helikoptere ait parçalar alt taraflara yayıldı.

Helikopterin düştüğü alan ile yüksek gerilim hattı arasında yaklaşık 200 metre olduğu belirlendi. Çarpmanın etkisiyle yüksek gerilim hattındaki tellerinin bir kısmının koptuğu, kopan tellerin bir bölümünün de hattın üstünde sarktığı tespit edildi.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığının olay yerinde incelemesi tamamlandı. Kaza kırım ekibinin inceleme yapması bekleniyor.

Öte yandan, Uludere Kaymakamı Mehmet Fatih Yakınoğlu da bölgeye gelerek olay yerinde incelemelerde bulundu.

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinden havalanan Cougar tipi helikopterin kısa bir süre sonra yüksek gerilim hattına takılarak düşmesi sonucu 13 asker şehit olmuştu.

Şehit askerler arasında bulunan 23. Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın koordinesinde, bölgede terör örgütüne büyük darbe vurulan çok sayıda kapsamlı operasyon gerçekleştirilmişti.

Tümgeneral Aydoğan Aydın, Beytüşşebap ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik 43 gündür süren operasyonun sevk ve idaresini yürütüyordu.

Aydın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu 28 Mayıs günü incelemelerde bulunmak üzere ziyaret ettiği Kato Dağı bölgesinde karşılamış, Soylu'ya operasyonlarla ilgili bilgi vermişti. Bakan Soylu, daha sonra telefonla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yürütülen operasyon faaliyetleri hakkında bilgi vermiş, Erdoğan ayrıca Tümgeneral Aydın ile de telefonda görüşmüştü.

AA

Son Güncelleme: 01.06.2017 13:23
Anahtar Kelimeler:
HelikopterTelŞırnak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye'de bir ilk onunla gerçekleşmişti
Türkiye'de bir ilk onunla gerçekleşmişti
Adına şiir yazdığı topraklarda şehit oldu
Adına şiir yazdığı topraklarda şehit oldu
Şırnak şehitlerimizi uğurluyoruz
Şırnak şehitlerimizi uğurluyoruz
Türkiye İngiltere'deki terör saldırısını kınadı
Türkiye İngiltere'deki terör saldırısını kınadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan KEİ'de Ermenistan temsilcisine tepki gösterdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan KEİ'de Ermenistan temsilcisine tepki gösterdi
KEİ 25. Kuruluş Yıldönümü Zirve Bildirisi kabul edildi
KEİ 25. Kuruluş Yıldönümü Zirve Bildirisi kabul edildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ