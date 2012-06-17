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"Askeri casusluk"ta 8 tutuklama daha

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, "askeri casusluk" iddialarına yönelik başlatılan soruşturmada gözaltında bulunan ve adliyeye sevk edilen 24 kişiden 8'i tutuklandı.

"Askeri casusluk"ta 8 tutuklama daha

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, "askeri casusluk" iddialarına yönelik başlatılan soruşturmada gözaltında bulunan ve adliyeye sevk edilen 24 kişiden 8'i tutuklandı.

17 Haziran 2012 Pazar 13:38
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İZMİR

Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 emekli ve muvazzaf askerden 5'i, sevk edildikleri İzmir Adliyesi'nde Cumhuriyet Savcılığı'ndaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 19 zanlı ise tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi. 
Mahkeme, 19 şüpheliden 8 muvazzaf askerin tutuklanmasına karar verdi, diğer 11 zanlı ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, ''fuhuş yaptırılan kadınlar aracılığıyla yüksek rütbeli askeri personelin uygunsuz görüntülerini çektikleri ve bunlarla şantaj yaparak bazı askeri bilgileri elde ettikleri'' iddia edilen suç örgütüne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, mayıs ayında iki ayrı operasyon düzenlenmiş, 13'ü askeri personel toplam 45 kişi tutuklanmıştı. 
Soruşturma kapsamında 13 Haziran'da düzenlenen operasyonda ise 16 ildeki çeşitli adreslerde arama yapılmış ve 51 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartılmış, bunlardan 49'u gözaltına alınmış, 2 kişinin ise yurt dışında olduğu belirlenmişti.
Dün adliyeye sevk edilen 25 şüpheliden 2 emekli ile 10 muvazzaf asker de tutuklanmıştı. 

AA

Son Güncelleme: 17.06.2012 05:39
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