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Aşırı akımlar Avrupa'nın değerlerine tehdit

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ''Avrupa Günü'' dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aşırı akımlar Avrupa'nın değerlerine tehdit

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ''Avrupa Günü'' dolayısıyla mesaj yayımladı.

08 Mayıs 2012 Salı 11:26
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Aşırı akımlar Avrupa'nın değerlerine tehdit
ANKARA - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ''Son yıllarda bilhassa ekonomik krizi bahane ederek, yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslamofobiden beslenen aşırı akımlar, öncelikle Avrupa'nın kendi değerlerine yönelik bir tehdittir. Bu tehdidin AB'nin daha fazla içine kapanmasına neden olacak ve öncülüğünü yaptığı evrensel değerlere halel getirecek şekilde zemin kazanmasının engellenmesi, samimi temennimdir'' dedi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Gül ''Avrupa Günü'' dolayısıyla mesaj yayımladı. Gül mesajında, ''Siyasi, ekonomik, insani, tarihi ve kültürel açılardan tartışmasız parçası olduğumuz Avrupa kıtasında barış, istikrar ve refahın sembolü olan 9 Mayıs Avrupa Günü münasebetiyle vatandaşlarımız başta olmak üzere, tüm Avrupa halklarını kutluyorum'' ifadelerini kullandı.
Avrupa Günü'nün, Avrupa'nın dayandığı ve günümüzde tüm insanlık için evrensel nitelik taşıyan temel hak ve özgürlükler, demokrasi, hukukun üstünlüğü, kadın-erkek eşitliği ve serbest piyasa ekonomisi gibi değerlere bağlılığın hatırlatılması bakımından önemli bir vesile teşkil ettiğini belirten Gül, Türkiye'nin, başta Avrupa olmak üzere özgür dünyanın savunulması ve değerlerinin korunması için geçmişte büyük fedakarlıklar yaptığını hatırlattı.
Türkiye'nin AB sürecine olan bağlılığının en son örneğinin AB Genel Sekreterliği'nin AB Bakanlığına dönüştürülmesi olduğunu vurgulayan Gül, toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaçlarına cevap verecek yeni ve kapsamlı bir Anayasanın kabul edilmesine yönelik çalışmaların devam ettiği bilgisini de verdi.
Cumhurbaşkanı Gül, ''Türkiye'nin samimi çabalarının nihayet AB üyeliği ile taçlanması, AB'nin taahhütlerine sadık kalarak, yapıcı bir yaklaşımla, 'ahde vefa' prensibi gereği katılım konusunda aynı kararlılığı göstermesine de bağlıdır'' dedi.

AA

Son Güncelleme: 08.05.2012 03:26
Anahtar Kelimeler:
Avrupa
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