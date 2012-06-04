Arınç, Medya-İş yöneticilerini kabul etti

04 Haziran 2012 Pazartesi 14:19
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ANKARA - Başbakanlık Merkez Bina'daki kabulde, Kanal D çalışanlarının, trafik kazası geçirdiğini büyük bir üzüntüyle öğrendiği belirten Bülent Arınç, ''Hem basın camiasına hem Kanal D'ye başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin. Allah sizleri ve bütün basın mensuplarını korusun. Gerçekten zor, yorucu bir mesleğin içinde; bir koşuşturmacanın içinde çalışıyorsunuz. Bunların şahidiyiz. Dileriz ki son kaza olsun ve artık acı haber almayalım'' dedi.
Medya-İş Sendikası Genel Başkanı Gürsel Eser de 1977'de basın çalışanlarına tanınan yıpranma hakkının 2008'de alındığını hatırlatarak, şimdi bu hakkın iadesi için olumlu sinyaller aldıklarını söyledi.
Eser, ''Yapılacak düzenlemede 2008'de elimizden alınan haklarımızın 2012 yılına kadar geçen süreyi de kapsayacak şekilde verilmesini; hak kaybımızın telafi edilmesini bekliyoruz'' şeklinde konuştu.
AA
Son Güncelleme: 04.06.2012 06:21