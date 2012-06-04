Arınç, Medya-İş yöneticilerini kabul etti

ANKARA - Başbakanlık Merkez Bina'daki kabulde, Kanal D çalışanlarının, trafik kazası geçirdiğini büyük bir üzüntüyle öğrendiği belirten

Bülent Arınç

, ''Hem basın camiasına hem Kanal D'ye başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin. Allah sizleri ve bütün basın mensuplarını korusun. Gerçekten zor, yorucu bir mesleğin içinde; bir koşuşturmacanın içinde çalışıyorsunuz. Bunların şahidiyiz. Dileriz ki son kaza olsun ve artık acı haber almayalım'' dedi.

