Arınç-Gilauri ortak basın toplantısı

Arınç ve beraberindeki heyetin, Gürcistan Hükümet binasında, Gürcistan Başbakanı Nika Gilauri başkanlığındaki heyetle görüşmesi sona erdi.

Görüşmenin ardından, Arınç ve Gilauri ortak basın toplantısı düzenledi.

Arınç, basın toplantısında yaptığı açıklamada, beraberindeki heyetle Gürcistan;a resmi ziyarette bulunduğunu belirterek, Gürcü yetkililerine konukseverliğinden dolayı teşekkür etti.

Heyetlerarasında uzun süren bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade eden Arınç, ''Görüşme verimli oldu. Türkiye-Gürcistan arasındaki ilişkileri hemen hemen tüm boyutlarıyla görüşme imkanına kavuştuk. Türkiye ve Gürcistan iki dost ve komşu ülkedir. İki ülkenin halkı birbirine hep dost olmuştur. Diplomatik ilişkilerimizin 20.Yılındayız. Bazı konularda yakın işbirliği yapmaktayız. Uygulamada çıkan küçük sorunları da görüşmek suretiyle çözmekteyiz'' diye konuştu.

Türkiye ile Gürcistan arasındaki ticaret hacminin 1.5 milyar dolara ulaştığına dikkati çeken Arınç, ''Hemen hemen her sektörde, havaalanından tutunuz, müteahhitlik hizmetlerine, gıda sektöründen ulaştırmaya kadar aramızdaki sektörel bazdaki gelişmeler memnuniyet vericidir. Biz dış politikada beraberliği olan ülkeleriz. Türkiye'nin devlet olarak kesin kararı şudur ki, biz Türkiye'nin Gürcistan'ın toprak bütünlüğünü, siyasi egemenliğini baştan beri kabul ediyoruz. Gürcistan'ın bu egemenliğini mutlaka kullanması gerektiğini düşünüyoruz'' diye konuştu.

Arınç, geçtiğimiz hafta yapılan NATO zirvesinde Gürcistan'ın talebine olumlu yanıt verilmesinin de kendilerini mutlu ettiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Biz şu anda Gürcistan'a kimlikle geçiş yapan tek ülkeyiz. Gümrüklerde de tek pencere sistemi uygulanacaktır. Bunlar ikili ilişkilerin ulaştığı seviyeyi göstermektedir. Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol hattı, Bakü-Tiflis-Erzurum doğalgaz hattı ve Bakü-Tiflis-Kars demiryolu önemli ortak projelerdir. Projelerin bir an evvel gerçekleşmesi, Türkiye;nin, Gürcistan;ın, Azerbaycan;ın ortak dileği olması gerekir.''

Turizm ilişkinin de geliştiğini dile getiren Arınç, Türkiye'den Gürcistan'a çok sayıda turist geldiğini, Gürcistan'dan da Türkiye'ye turist akını beklediklerini söyledi.

Arınç, üniversiteler arasındaki eğitim işbirliğinin de iyi noktada olduğunu ifade etti.

Gürcistan Başbakanı Nika Giluare da Türkiye'nin, Gürcistan için önemli bir ticari ortak olduğunu söyledi.

Türk iş adamlarının Gürcistan'da çok büyük yatırımlar yaptığını vurgulayan Giluari, ''Biz ortak olarak önemli projeler gerçekleştirdik. Şimdi yüksek voltajlı hat inşaatını gerçekleştiriyoruz. Bakü-Tiflis-Kars demiryolu inşaatı da en kısa sürede tamamlanacak. Asya'yı ve Avrupa'yı birbirine bağlayacak bu önemli demiryolu, Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlanacak. Yüksek elektrik hattı da en kısa sürede bitecek. Bunun yanı sıra Türk şirketleri 1 milyar dolardan fazla yatırım yapmaktadır. Yatırımın büyük kısmı enerji alanında yapılıyor. Biz Türkiye'den daha çok yatırım ve turist bekliyoruz.''

-Soruları yanıtladılar-

Başbakan Yardımcısı Arınç, Gürcü bir gazetecinin, Türkiye'deki tarih kitaplarında Batum'un Türkiye toprakları arasında gösterildiği yönünde bir iddia bulunduğunu öne sürerek, bununla ilgili görüşlerinin sorulması üzerine, ''Böyle bir şeyi ilk defa sizden duyuyorum. Türkiye'de, Gürcistan'ı rahatsız edecek bir şeye kitaplarımız yer vermeyiz. Sanıyorum bu ajıtatif soru. Bunu cevaplandırmaya bile gerek görmüyorum'' dedi.

Arınç, Türkiye'nin Gürcistan'da yapacağı yatırımlarla ilgili bir soru üzerine de Türkiye'nin ağırlıklı olarak enerji alanında yatırım yaptığını, ancak bunun yanı sıra ulaştırma ve müteahhitlik alanlarında önemli projeler gerçekleştirdiğini belirterek, altyapının daha cazip hale getirilmesi durumunda Türklerin daha fazla yatırım yapabileceğini kaydetti.

- Gürcistan Başbakanı Giluari -

Gürcistan Başbakanı Giluari de Türkiye'nin enerji ve ulaştırma projelerinin yanı sıra inşaat sektöründe önemli çalışmaları olduğunu, Tiflis'teki Sheraton Oteli'nin bir Türk yatırımı olduğunu kaydederek, ''Efes bira alanında yapılan yatırım da Türk yatırımıdır. Benzer birçok Türk yatırımı var, ülkemizde. Ülkemizde en çok yatırım yapan ülke Türkiye'dir. Türkiye, istihdam sorunu çözmemizde bize destek oluyorlar. İstihdam konusunda çok başarılılar''