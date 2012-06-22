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Arabuluculuk Kanunu'na onay

Gül, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ile Turist Rehberliği Meslek Kanunu'nu yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi.

Arabuluculuk Kanunu'na onay

Gül, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ile Turist Rehberliği Meslek Kanunu'nu yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi.

22 Haziran 2012 Cuma 09:35
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Arabuluculuk Kanunu'na onay

ANKARA

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ile 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu'nu onaylayarak, yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi. 

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu'na göre taraflar, dava açılmadan önce veya dava sırasında arabulucuya başvurabilecek.
Taraflar, dava açıldıktan sonra birlikte arabulucuya başvuracaklarını beyan ederse yargılama 3 ay ertelenecek.
Arabulucu olmak için mesleğinde en az 5 yıllık kıdeme sahip hukuk fakültesi mezunu olma şartı aranacak.
Arabulucu, gizlilik hükümlerine aykırı hareket ederek bir kişinin hukuken korunan menfaatinin zarar görmesine neden olursa 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılacak.
Turist Rehberliği Meslek Kanunu'na göre, üniversitelerin turist rehberliği veya diğer bölümlerden en az lisans düzeyinde mezun olanlardan turist rehberliği sertifika programını başarıyla tamamlayanlar rehber olabilecek.

AA

Son Güncelleme: 22.06.2012 01:36
Anahtar Kelimeler:
Arabuluculuk
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