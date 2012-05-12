Annemsiz ilk

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Yenişehir Stadı'nda düzenlenen partisinin Rize İl Başkanlığı 4. Olağan Kongresi'nde, Rizelilere, Rize'nin tüm ilçelerine selamlarını iletti.



Kongrenin Rize'ye, Türkiye'ye ve demokrasiye hayırlar getirmesini dileyen Erdoğan, büyük Türkiye mücadelesine, güçlü Türkiye davasına omuz vermiş, hizmet etmiş, ter dökmüş herkesi tebrik ederek, ebediyete intikal edenleri rahmet ve minnetle andı.

Yarın ''Anneler Günü''nün kutlanacağını hatırlatan Erdoğan, bütün annelerin ''Anneler Günü''nü kutladı. Erdoğan, ''Ayaklarının altına cennet serilmiş olan annelerimiz, Allah sizden de razı olsun, Rabbim yavrularınızı size, sizi yavrularınıza bağışlasın diyorum. Ben yarın anneler gününü ilk kez annemsiz yaşayacağım ama Rabbime hamdolsun, bu ilk Anneler Günü'nü annemin baba ocağında, ekmeğini yediği, suyunu içtiği, havasını soluduğu Rize'de, rahmetli annemin evinde geçiriyorum. Allah ondan ve hepinizin annelerinden razı olsun, mekanları inşallah cennet olsun. Annelere hepinizin annelerine uzun hayırlı ömürler niyaz ediyorum'' dedi.

''AK Parti olarak 14 Ağustos 2001'de kurulduğumuz andan itibaren siyaseti temize çıkarmış bir partiyiz'' diyen Erdoğan, ''Biz Türkiye siyasetinde yeni, tertemiz, ak bir sayfa açmış ve o ak sayfayı sadece ve sadece hizmetle doldurmuş bir partiyiz. Aynı zamanda biz Türkiye'de siyasetin anlamını, siyasetin tarzını, siyasetin pratiğini değiştirmiş, siyasete yeni dinamikler kazandırmış bir partiyiz'' şeklinde konuştu.

Her kongremize kardeşlik damgasını vurdu

Bugün partisinin Aydın'da 56. il kongresinin, Rize'de 57. il kongresinin, Tunceli'de 58. il kongresinin yapıldığını belirten Erdoğan, "Biz bir Türkiye partisi kurmuyoruz, biz bir dünya partisi kuruyoruz demiştim. Hamdolsun sizler bizi mahcup etmediniz ve gerçekten artık AK Parti bir Türkiye partisi olmanın ötesinde sınırlarını aştı. Hakkında tezler yazılan bir parti durumuna geldi, bir dünya partisi oldu artık AK Parti. Artık dünyanın her yerinde konuşulan ve sürekli olarak dünya ülkeleriyle kardeş partiler olarak vizyon geliştiren bir parti oldu. Bunu sizler başardınız. Milletin verdiği yetkiyi en güzel şekliyle kullandınız. Bunu bu şekilde kullanmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

IMF Başkanının sözleri

Dün İstanbul'da dünyanın en büyük şirketlerinin yöneticilerinin katıldığı Yatırım Danışma Konseyi Toplantısı'nın yedincisinin gerekleştirildiğini, orada Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Başkanı Christine Lagarde ile görüştüklerini belirten Erdoğan, ''Sayın Lagarde ne diyor biliyor musunuz? 'Türkiye artık IMF'ye muhtaç değil ama IMF'nin Türkiye'ye ihtiyacı var' diyor. İşte Türkiye bu. İşte Türkiye bu seviyelere geldi. Bakınız iktidarı devraldığımızda Türkiye'nin IMF'ye borcu neydi? 23,5 milyar dolardı ama şu anda Türkiye'nin IMF'ya borcu ne biliyor musunuz? 2,3 milyar dolar. Yani 10 liradan 1 liraya düştü'' diye konuştu.

AK Parti, işledikçe ışıldayan bir partidir

AK Parti'nin iş, hizmet, yatırım üreten bir parti olduğuna işaret eden Başbakan Erdoğan, ''AK Parti, Türkiye'yi büyüten, itibarını yükselten, Türkiye'nin gücüne güç katan, ay yıldızlı bayrağı tüm dünyada şerefle, onurla, güvenle dalgalandıran bir partidir. Şunu herkes bilsin, AK Parti işledikçe ışıldayan, büyüttükçe büyüyen bir partidir'' dedi.

Başbakan Erdoğan, ''Biz ana muhalefetin ve muhalefetin engellemelerine, iftiralarına, karalama kampanyalarına asla aldırmadık ve aldırmayacağız. Biz uluslararası bir takım şebekelerin başta Türkiye ekonomisi olmak üzere ülkemizi karalama kampanyalarına aldırmayacağız. Allah'ın izniyle bize çamur atmak isteyenlerin çamuru gidecek, kendi üstlerine bulaşacaktır ve bulaşıyor da'' şeklinde konuştu.

Türkiye'ye birlik, beraberlik, dayanışma ve paylaşımın gerektiğini dile getiren Erdoğan, ''Biz 14 Ağustos 2001'de yola çıkarken bir şey söyledik. Dedik ki 'tek millet', dedik ki 'tek bayrak', dedik ki 'tek vatan', dedik ki 'tek devlet.' Birliğimiz böyle olacak. Tek milletiz biz" dedi.