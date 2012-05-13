Annelerin gözyaşı dökmediği Türkiye

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Anneler Günü dolayısıyla Başbakanlık internet sitesinde bir mesaj yayımladı.



Aile hayatının birleştirici unsuru olan annelerin, aşkın, hoşgörünün, fedakarlığın, şefkat ve merhametin dünyadaki yansıması olduğunu belirten Erdoğan, ''Yüreğinde anne özlemi taşıyan biri olarak, sevgili annemin şahsında, hayata gözlerini yummuş tüm anneleri rahmetle, minnetle yad ediyorum''ifadesini kullandı.

Aynı şekilde, yüreğinde evlat acısı taşıyan annelerin; evladını teröre kurban vermiş şehit annelerinin de acısını kendi acısı olarak gördüğünü, hepsine sabır dilediğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

''Bütün arzumuz, bütün çabamız annelerin yüreklerinin yangın yerine dönmediği, annelerin evlat acısı yüzünden gözyaşı dökmediği bir Türkiye'yi inşa etmektir. Bizim için annelerin mutluluğu, annelerin huzuru, annelerin yüzlerinin gülmesi her şeyin üzerindedir.

Bizim inanç anlayışımıza göre, annelik dünyanın en yüce, en kutsal vazifelerinden biri; anneler ise iyiliği en çok hak eden varlıklardır. Sevgili Peygamberimiz, 'Cennet, annelerin ayakların altındadır' diyerek, anneliğin ne kadar kutsal ne kadar mübarek olduğunu ifade etmiştir.

Bizleri canından, ruhundan, özünden bir parça olarak gören ve tüm hayatını bizim hayatımızın daha iyi olması için harcayan annelerimizin hakkı asla ödenemez.

Bu bakımdan, bu anlamlı günde, annelerimizi mutlu etmek, annelerimizin yüreklerini sevgiyle doyurmak, onların ilgisine layık olmak hepimiz için asli bir görev olmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor; dünyanın bütün annelerine mutlu, sağlıklı ve huzurlu bir hayat diliyorum.''

Arınç: "En büyük hamim annem oldu"

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Twitter'daki mesajında Anneler Günü'nün dünyanın en anlamlı günlerinden biri olduğunu belirterek, şu ifadeleri paylaştı:

''Bugün dünyanın en anlamlı günlerinden birisi olan Anneler Günü. Bizleri dünyaya getiren, binbir emekle yetiştiren, koruyan ve kollayan cennet kokulu annelerimizin haklarını ödeyemeyiz. Hangi yaşta olursak olalım onlar en sıkıntılı anlarımızda basımızı yaslandığımız bir çınar, sığındığımız korunaklı bir liman oldular. Kimi zaman merhametli kolları, kimi zaman bereketli duaları ile korudular bizi. Hep kalplerinde yer verdiler bize.

Annemi hatırlıyorum. En hasta anında bile televizyonun karşısında benden bir haber beklerdi. Meclis Başkanlığım dönemimde, o meşhur tartışmaların yaşandığı dönemlerde, birilerinin bizi hedefe koyup olur olmaz iftiralarla çirkin saldırılarda bulunduğu zamanlarda, Anacığım hastalığının en ızdıraplı dönemlerinde, hasta yatağından doğrulup, ağabeyime televizyondaki haberleri açtırır izler, ardından da yürekten dualar edermiş. Benim annem böyleydi. En çaresiz durumda bile yavruları için aslan kesilirdi. 'Sanatta ve siyasette başarılı olmak isteniyorsa mutlaka bir hamiye ihtiyaç olduğu' söylenir. Benim siyasi hayatım boyunca en büyük hamim annem oldu. O beni daima duaları ve sevecen gözyaşları ile hep korudu. Eminim ki bütün anneler yavrularına karşı aynı duyguları taşımaktadır. Ben buradan başta kendi eşim, üç çocuk annesi olan kızım ve tüm annelerin bu güzel gününü kutluyor, tüm annelerin o mübarek ellerinden öpüyorum.''