Ankara'da Suriye trafiği

ANKARA - Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği yetkilileri, Dışişleri Bakanlığı'na gelerek, Rusya'nın Suriye konulu konferans önerisi hakkında bilgi aktardı.



Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, büyükelçilik diplomatları geçen hafta Dışişleri Bakanlığı'na gelerek konferansın kapsamı ve katılımcılarına ilişkin bilgi verdi. Rus diplomatlar, konferansın Annan planının uygulanmasını amaçlayacağını belirttiler.

Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ise, Türkiye'nin konuya ilişkin değerlendirmelerinin devam ettiğini kaydetti.

Davutoğlu-Annan görüşmesi

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, BM ve Arap Birliği Özel Temcilisi Kofi Annan ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Davutoğlu'nu arayan Annan, Washington temasları hakkında bilgi verdi. Görüşmede Rusya'nın Suriye hakkındaki konferans önerisi de gündeme geldi.

Annan, geçen hafta ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ile bir araya gelmiş ve Suriye konusunu görüşmüştü. Annan ayrıca BM Güvenlik Kurulu'na, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ve Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil el-Arabi ile Suriye'deki duruma ilişkin bilgi vermişti.