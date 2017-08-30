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Anıtkabir renkli görüntülere sahne oldu

Zafer Bayramı dolayısıyla çok sayıda vatandaş Anıtkabir'i ziyaret etti. Ankara Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği üyelerinden oluşan grubun ziyareti sırasında ise renkli görüntüler yaşandı.

Anıtkabir renkli görüntülere sahne oldu

Zafer Bayramı dolayısıyla çok sayıda vatandaş Anıtkabir'i ziyaret etti. Ankara Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği üyelerinden oluşan grubun ziyareti sırasında ise renkli görüntüler yaşandı.

30 Ağustos 2017 Çarşamba 15:56
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Anıtkabir renkli görüntülere sahne oldu

ANKARA

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kapsamında çok sayıda vatandaş Anıtkabir'i ziyaret ederken, Atatürk'ün manevi huzuruna çıkanlar arasında akrabası Selin Söğütlügil de yer aldı.

Londra'dan gelen Atatürk'ün akrabalarından Selin Söğütlügil, bir Türk kadını olarak burada bulunmaktan gurur duyduğunu söyledi.

Bugüne özel İngiltere'den geldiğini ve her yıl 30 Ağustos'ta Anıtkabir'i ziyaret ettiğini belirten Söğütlügil, "Her 30 Ağustos'ta Ankara'da Anıtkabir'de Atamızın bize hediye ettiği büyük Türkiye Cumhuriyeti'nin nasıl kazanıldığının idrakini yaşamaktan büyük onur duyuyorum." dedi.

Atatürk'ün Türk kadınına getirdiği haklara değinen Söğütlügil, "Bir Türk kadını olarak, vatanımda Türk kadını olmayı, her hakkın ötesinde bize ayrıcalıklı kılan büyük önderimiz, başkumandanımız Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyorum. Aynı bağlamda silah arkadaşlarını, Türk Silahlı Kuvvetlerini ve bütün şehitlerimizi sevgiyle anıyoruz." diye konuştu.

Öte yandan, genç, yaşlı pek çok vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Çeşitli sivil toplum kuruluşları, dernekler ile sosyal medya üzerinden organize olan gruplar da düzenledikleri etkinliklerle Anıtkabir'e toplu ziyaretler gerçekleştirdi.

Ankara Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği üyelerinden oluşan yaklaşık 100 kişilik bisikletli grubun ziyareti sırasında renkli görüntüler yaşandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Anıtkabir30 Ağustos Zafer BayramıBüyük önder AtatürkGazi Mustafa Kemal Atatürk
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