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Almanya’da Türk markete silahlı saldırı

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde Türk bir vatandaşa ait süpermarket düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

Almanya’da Türk markete silahlı saldırı

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde Türk bir vatandaşa ait süpermarket düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

22 Kasım 2017 Çarşamba 22:34
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Almanya’da Türk markete silahlı saldırı

Almanya’nın KRV eyaletine bağlı Gelsenkirchen şehrinde bir Türk süpermarketine, kimliği belirsiz iki kişi tarafından market sahibine kurşun yağdırıldı. Süper market sahibi ve bir market çalışanı ağır yaralanırken saldırganları olay yerinden kaçtığı belirtildi.

Müşteri gibi süper markete gelen iki saldırganın market çalışanından iş yeri sahibi ile görüşmek istediklerini belirtmesi üzerine, çalışanın iş yeri sahibini markete çağırdığı belirtildi. Markete gelen iş yeri sahibinin, iki saldırgan ile ofise girdiği birkaç dakika sonra ofisten silah seslerinin duyulduğu öğrenildi. Olayda, 43 yaşındaki Türk iş yeri sahibinin iki saldırganların açtığı ateş sonucu ayaklarından vurulduğu belirtildi. Saldırganların kaçarken market çalışanına ateş etmeleri sonucu çalışanın yaralandığı kaydedildi. Yaralılar tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırdı.

Saldırganlardan birinin 30, diğerinin ise 40 yaşlarında olduğu ve siyah saçlı oldukları belirtildi. Polis, helikopter destekli operasyonla saldırganları arıyor. Olayla ilgili Essen Savcılığı soruşturma başlattı.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
#süpermarket#türk#terör#almanya
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