AKP'li başkan yardımcısına silahlı saldırı

ŞIRNAK - Şırnak'ta AK Parti Şırnak İl Başkan Yardımcısı Ali Kılınç, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Ali Kılınç (48), İsmetpaşa Mahallesi'ndeki evinin önünde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırıda ağır yaralanan Kılınç, kaldırıldığı Şırnak Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kılınç'ın cenazesine, Şırnak Devlet Hastanesi'nde otopsi yapıldı.

Cenaze, daha sonra geniş tetkik için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



Son Güncelleme: 17.05.2012 00:51