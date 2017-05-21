AKP MKYK LİSTESİ AÇIKLANDI

AK PARTİ BÜYÜK KONGRESİ YAPILIYOR MKYK LİSTESİ AÇIKLANDI AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi’nde yeni MKYK listesi açıklandı. AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi Ankara Spor Salonu'nda yapılıyor. Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) listesinde yer alan isimler de belli oldu. MKYK’da şu isimler yer aldı: AA Binali Yıldırım Abdülhamit Gül Ahmet Sorgun Ali Aydınlıoğlu Asuman Erdoğan Bekir Bozdağ Berat Albayrak Burhan Kuzu Bülent Karakuş Cahit Özkan Cevdet Yılmaz Çiğdem Karaaslan Efkan Ala Erol Kaya Ethem Sancak Fatih Şahin Fevzi Şanverdi Hacı Ahmet Özdemir Hamza Dağ Harun Karacan H. Kübra Öztürk Hayati Yazıcı İbrahim Halil Yıldız İsa Sinan Göktaş İ. Emrah Karayel Jülide Sarıeroğlu Mahir Ünal Markar Esayan Mehmet Emin Yılmaz Mehmet Mehdi Eker Mehmet Muş Murat Baybatur Mustafa Ataş Mustafa Köse Mustafa Savaş Mustafa Şentop Mustafa Yel Nurettin Canikli Öznur Çalık Ravza Kavakçı Kan Recep Uncuoğlu Rumeysa Kadak Süleyman Soylu Tamer Dağlı Vedat Demiröz Yasemin Atasever Zeki Aygün Zelkif Kazdal Zeyid Aslan Zeynep Alkış