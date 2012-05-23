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Aklıselimi temenni ediyorum

Çalışma Bakanı Çelik, kamu çalışanlarını enflasyona ezdirmediklerini belirterek, "Aklıselimin hakim olmasını temenni ediyorum" dedi.

Aklıselimi temenni ediyorum

Çalışma Bakanı Çelik, kamu çalışanlarını enflasyona ezdirmediklerini belirterek, "Aklıselimin hakim olmasını temenni ediyorum" dedi.

23 Mayıs 2012 Çarşamba 13:10
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Aklıselimi temenni ediyorum

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, toplu sözleşme sürecini AA muhabirine değerlendirdi.

Bazı sendikaların bugün iş bırakma eylemi olduğuna işaret eden Bakan Çelik, şunları söyledi:
''Kamu olarak 74 milyona karşı sorumluluğumuz var. Kamu çalışanlarımızın başımızın üstünde yeri var. Onlar kamunun bütün yükünü sırtlanıyorlar. Biz de onları enflasyona ezdirmedik. Maaşlara, artışlara baktığınız zaman bunu görmek mümkün. Satın alma gücü olarak baktığınız zaman kamu çalışanlarının kesinlikle enflasyona ezdirilmediğini, aksine kamu çalışanlarının enflasyonunun çok çok üzerinde ücret elde ettiğini görürsünüz. 10 yıllık dönemde enflasyon yüzde 135. Kamu çalışanlarının aldığı ücret zammının da yüzde 228 olduğu dikkate alınınca, hükümet olarak kamu çalışanlarına nasıl bir yaklaşım içinde olduğumuzu bu rakam bile gösteriyor. 
Ben aklıselimin hakim olmasını temenni ediyorum. Türkiye hepimizin. Dünyada binbir türlü zorluklar yaşanırken, ülkeler ciddi krizlerle boğuşurken, zam yapma değil, maaş eksiltmeler karşısında yürüyüşler yapılırken Türkiye zam konusunda iş bırakmayı konuşuyor. Bunu da düşünmelerini istiyorum.''

AA

Son Güncelleme: 23.05.2012 05:10
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Aklıselimi Temenni Ediyorum
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