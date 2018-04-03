Akkuyu Nükleer Santrali'nin temeli atıldı

ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mersin'deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) temel atma törenine video konferans yöntemiyle katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki resmi karşılama töreninin ardından Erdoğan ve Putin, video konferans yöntemiyle Akkuyu Nükleer Güç Santrali Temel Atma Töreni'ne katıldı.

İki liderin konuşmalarının ardından Erdoğan, tören alanındaki Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'dan butona basmasını istedi. Elvan'ın butona basmasıyla Türkiye ve Rusya hükümetleri arasında 2010 yılında imzalanan anlaşma kapsamında hayata geçirilecek Mersin'deki Akkuyu NGS projesinin temeli atıldı.

Törende, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Başbakan yardımcıları Bekir Bozdağ ile Hakan Çavuşoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

Rus heyetinden de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov başta olmak üzere birçok bakan ve enerji sektöründen temsilciler hazır bulundu.

Türkiye'deki elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak

Akkuyu NGS, bin 200 megavatlık 4 üniteden oluşacak ve toplamda 4 bin 800 megavatlık kurulu güce sahip olacak.

Ülkede kaynak çeşitliliği sağlayarak enerji arz güvenliğine katkı verecek Akkuyu NGS, işletmeye alındığında Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 10'unu karşılayacak.

Akkuyu NGS'de, inşaatın en yoğun olduğu dönemde yaklaşık 10 bin kişi, 60 yıllık işletme döneminde ise 3 bin 500 kişi çalışacak.

Halen, dünya genelinde 31 ülkede 450 nükleer santral işletme halindeyken 55 nükleer santral inşa halinde bulunuyor.

"Tarihi bir ana şahitlik ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Bugün gerek ülkemizin kalkınması gerekse Rusya Federasyonu ile enerji işbirliğimiz adına tarihi bir ana şahitlik ediyoruz." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerinin devamında şunları söyledi:

"Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk reaktörünün 2023 yılında devreye alınmasıyla Türkiye de nükleer enerji kullanan ülkeler ailesine dahil olmuş olacaktır. Böylece Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yılını enerji alanında da tarihi bir eserle taçlandırmış olacağız. Akkuyu tüm üniteleriyle devreye girdiğinde, tek başına ülkemizin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayabilecektir. Böylece, halen ağırlıklı olarak petrol, doğalgaz ve kömüre dayanan enerji sepetimizi daha sağlıklı hale getirmiş olacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rusya ile bölgesel meseleler hususundaki işbirliğimizi her geçen gün daha da artırarak sürdürmekte kararlıyız." ifadelerini kullandı.

"Çevre dostu olacak"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ilk nükleer güç santralinin birinci enerji bloğunun inşaatına başlanmasını tebrik ederek, "Bu yenilikçi proje son derece değerli ve önemlidir. Bugün sadece Türkiye'de ilk nükleer santralinin inşaasına başlamıyoruz, Türkiye'nin nükleer iş sektörünü kurmaktayız. Yeni bir sektör oluşturuyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin ekonomik açıdan gelişmiş bir ülke olduğunu vurgulayan Putin, "Bu tamamen yeni bir adım. Türkiye'nin ekonomisinin gelişiminde yeni bir basamak." dedi.

Rusya'nın nükleer enerji sektöründe öncü bir ülke olduğunu belirten Putin, "Güvenlik standartları en yüksek seviyede olacak ve projemiz çevre dostu olacak." ifadesini kullandı.

NGS'nin devreye girmesinin Türkiye'nin bilim ve teknoloji potansiyelini yükselteceğini vurgulayan Putin, Türk tüketicilere hem temiz hem de ekonomik elektrik sağlanacağını söyledi.

Santralin, Türkiye'nin elektrik üretiminin yüzde 10'unu sağlayacağına dikkati çeken Putin, "Rus ortaklar aktif bir şekilde Türkiye'nin küçük ve orta ölçekli işletmelerini bu projeye katılmaları için teşvik etmek istiyor." diye konuştu.

Putin, 350'yi aşkın Türk şirketin potansiyel tedarikçi listesine dahil olmak istediğini vurgulayarak, NGS'nin hem Türkiye'de hem de Rusya'da yeni iş yerlerinin kurulmasına, yüksek gelirli ve kalifiye uzmanların yetişmesinde iş birliği yürütülmesine imkan sağlayacağını belirtti.

Nükleer enerji alanında Rus üniversitelerinde 200'ü aşkın Türk öğrencinin öğrenim gördüğünü aktaran Putin, mezunlara Akkuyu Nükleer Şirketinde istihdam edilmeleri yönünde teklifte bulunulduğunu dile getirdi.

Putin, "Türk ortaklarımıza ayrıca projeye 'stratejik yatırım statüsü' verilmesi konusunda aldıkları karardan dolayı teşekkür etmek istiyorum. Bu statü projeye çeşitli imtiyazlar sağlayacaktır. Bu projeyi ekonomi açısından daha cazibeli hale getirecek. Ben TBMM milletvekillerine de ayrıca teşekkürlerimi sunmak istiyorum bundan dolayı." diye konuştu.

Son derece iddialı bir hedefleri olduğunu vurgulayan Putin, "2023 senesinde ilk enerji bloğunun devreye girmesini sağlamak istiyoruz. Türkiye'nin yüzüncü yıl dönümünde bunu yapacağız." dedi.

Putin, her iki ülkenin bu hedef için çaba göstereceğini anlatarak, "Bu projenin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi ikili işbirliğimizin dinamik bir şekilde gelişmesinin bir simgesi olacaktır. Rus Türk dostluğunun bir simgesi haline gelecektir." sözlerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile projenin başarıyla tamamlanması için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayan Putin, Türk halkının NGS'nin yapımından mutlu olacağını ümit ettiğini belirtti.