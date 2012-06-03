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Akkuyu kararı önemli bir örnek

Yıldız, Anayasa Mahkemesi'nin Akkuyu'da nükleer santral kurulmasına ilişkin kanunun iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemini reddetmesini değerlendirdi.

Akkuyu kararı önemli bir örnek

Yıldız, Anayasa Mahkemesi'nin Akkuyu'da nükleer santral kurulmasına ilişkin kanunun iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemini reddetmesini değerlendirdi.

03 Haziran 2012 Pazar 12:52
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Akkuyu kararı önemli bir örnek

KAYSERİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla nükleer güç santralleriyle alakalı yapının hükümetlerden hükümetlere değişen değil, bir devlet politikası haline geldiğini belirtti.
Yalnızca enerji sektörüne değil Türkiye'nin kalkınmasına koydukları katkılardan dolayı Anayasa Mahkemesi başkanı ve üyelerine teşekkür ettiğini bildiren Yıldız, şunları söyledi:
"Türkiye'nin kalkınmasını yalnızca yasama yürütmeyle değil aynı zamanda yargıyla da katkı konulmasına önemli bir örnektir. Bundan 10-15 yıl önce bunların her birisi kuvvetler ayrılığı konusuyla gündemle getiriliyordu. Ama artık tamamen ülkenin kalkınmasına konacak katkı için bahsediliyor. Bunu ülkenin zihni değişimi olarak da görüyorum. Yalnızca hukuktaki bir başarı değil, aynı zamanda büyüyen, ilerleyen ve gelişen Türkiye'nin zihniyle, beyniyle, kalbiyle ve vicdanıyla beraber büyüdüğüne dair önemli bir örnektir. Bu, dünyanın her tarafından böyle. Bundan medet uman, bir işin nasıl yapılmayacağını tarif eden CHP'nin de aldığı önemli bir cevaptır diye düşünüyorum"

Petrol fiyatları
Gazetecilerin dünyada petrol fiyatlarının düşmesine rağmen TÜPRAŞ'ın fiyat düşürmediği yönündeki soruları üzerine Bakan Yıldız, TÜPRAŞ'ın otomatik fiyat mekanizmasına tabi bir sistem içerisinde işlediğini vurguladı.
Petrol fiyatlarındaki düşüşü önceden tahmin ettiklerini hatırlatan Yıldız, dolardaki düşüşle birlikte petrol fiyatlarında da düşüş olmasını ümit ettiklerini ifade etti.

AA

Son Güncelleme: 03.06.2012 04:53
Anahtar Kelimeler:
AkkuyuTaner YıldızKararEnerji Bakanı
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