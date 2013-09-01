Akçakale'de kimyasal saldırı önlemi

ŞANLIURFA
Gümrük sahasında Van AFAD'a bağlı kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) keşif aracı, olası kimyasal silah saldırısına karşı beklemeye devam ederken, kimyasal temizleme çadırı da kuruldu.
Çadırda, Suriye'den gelen yaralılar kimyasal saldırıya uğramış olma ihtimaline karşı kontrol edildikten sonra hastanelere gönderiliyor.
Öte yandan, Akçakale Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye geçmek isteyen Suriyelilerden yaralı ve hastaların dışındakilere izin verilmiyor.
Az sayıda Suriyelinin, pasaportla ülkelerine döndüğü de görüldü.
AA
Son Güncelleme: 01.09.2013 12:48