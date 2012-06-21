AK Parti'den “sezaryen“ teklifi

TBMM

AK Parti Ankara Milletvekili Cevdet Erdöl, ''tıbbi zorunluluk bulunması halinde'' doğumun sezaryenle yaptırılması için yasa teklifi hazırladı.

TBMM Başkanlığı'na sunulan teklif, bazı kanunlarda değişiklik yapıyor.

Teklifle, gebe veya rahmindeki bebek için tıbbi zorunluluk bulunması halinde doğum, sezaryen ameliyatı ile yaptırılabilecek. Gerekli tedbirlerin alınmasına rağmen, doğumu takiben anne veya bebekte meydana gelebilecek istenmeyen sonuçlardan dolayı hekim sorumlu tutulamayacak.

Teklifle, tabip, diş tabibi ve eczacılardan sözleşmeli personel olarak görev yapanlar, ihtiyaç halinde bakanlığın ve bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatında daire başkanı ve daha üst yönetici kadrolarında süreli olarak görevlendirilebilecek.