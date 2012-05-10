AİHM'den ÖDP'ye kötü haber

Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nin (ÖDP) 2003 yılında açtığı davayı bugün karara bağlayan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), ''Türkiye'nin ayırımcılığın yasaklanmasıyla ilgili Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 13. maddesi ve buna bağlı olarak adil seçimlerle ilgili 1. protokolün 3. maddesini ihlal etmediğine'' hükmetti.



Yapılan başvuruda, ÖDP'nin seçimlerde yüzde 7'nin altında oy aldığı için devletten mali yardım alamamasının ''insan hakları ihlali teşkil ettiği'' iddia edilmişti.

AİHM'nin gerekçeli kararında, Anayasa'nın, hazinenin siyasi partilere yaptığı yardım konusunda belirlediği kriterin makul olduğu yorumu yapıldı.

ÖDP, yüzde 7'nin altında oy aldığı gerekçesiyle hazineden "gerekli mali yardımı" alamaması üzerine, 1999, 2002 ve 2007 yıllarındaki seçim kampanyalarına yeterli şekilde hazırlanamadığını gerekçe göstererek, ''ayırımcılığa hedef'' olduğunu ileri sürmüş ve seçimlerde seçmenlerin özgür bir şekilde kendisini ifade etmesinin engellediğini iddia etmişti.