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“AİHM dosyaları“ tasarısı Erdoğan'da

Adalet Bakanı Ergin, AİHM önünde bekleyen davaların çözümünü öngören kanun tasarısının Başbakan Erdoğan'ın imzasına sunulduğunu bildirdi.

“AİHM dosyaları“ tasarısı Erdoğan'da

Adalet Bakanı Ergin, AİHM önünde bekleyen davaların çözümünü öngören kanun tasarısının Başbakan Erdoğan'ın imzasına sunulduğunu bildirdi.

17 Mayıs 2012 Perşembe 16:05
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“AİHM dosyaları“ tasarısı Erdoğan'da
Türkiye-AB ilişkilerinin ivme kazanmasını hedefleyen Pozitif Gündem'in başlatılmasıyla ilgili Adalet Bakanı Sadullah Ergin, AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış ile Avrupa Komisyonu Komşuluk Politikası ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Stefan Füle, Adalet Bakanlığında Pozitif Gündem kapsamında 23. Fasıl Çalışma Grubu'nun yaptığı çalışmayla ilgili ortak basın toplantısı düzenledi. 

Ergin, yargı ve temel hakları içeren 23. fasılla ilgili toplantıların başlangıcı için Avrupa Komisyonu, AB Bakanlığı, yüksek yargı organları temsilcileri ve Adalet Bakanlığı yetkilileriyle değerlendirme toplantısı yaptıklarını kaydetti. 
Önümüzdeki süreçte 23. faslın açılabilmesi için gerekli çalışmaları tamamlayarak, en kısa süre içinde bu faslın açılmasını beklediklerini dile getiren Ergin, şöyle konuştu:
''Bu iki başlıkla konuyu değerlendirdik. Uzun yargılama sorununu ortadan kaldırmak üzere yargının fiziki, teknik altyapı sorunlarının tamamına yakınının ortadan kaldırıldığı tespitinde bulunduk. Mevzuat altyapısındaki değişikliklerin önemli ölçüde tamamlandığını belirledik. İnsan kaynaklarını artırma konusunda hakim ve savcı dışındaki personel ihtiyacının tamamen karşılandığı tespitini de yaptık. Hakim-savcı açığının kapatılması için orta vadede yapılan planlamalardan pozitif sonuçlar alacağımızı ifade ettik. Bütün bunların sonucunda yüksek yargıyı güçlendiren çalışmalarla 2 yıla kadar Türkiye'de uzun süren yargılama sorununun ortadan kalkacağını ifade ettim.''
Ergin, şöyle devam etti: 
''AİHM önünde bekleyen davaların kurulacak komisyon marifetiyle çözümünü öngören kanun tasarısının bugün itibarıyla Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasına sunulduğunu, Bakanlar Kurulu'nda da imzaların tamamlandığını ifade ettik. Umut ediyoruz bugün parlamentoya bu tasarılar ulaşacak ve bütün bu çalışmalar sonucunda orta vadede Türkiye'de yargıya ilişkin sorunların önemli ölçüde aşılacağı hususlarını değerli katılımcılarla paylaştık. En kısa sürede 23. faslın açılması noktasında önemli adımlar atılacağını ümit ediyorum.'' 

Füle: ''Hükümetin reformları devam ettirme kararlığını gördük''
Avrupa Komisyonu Komşuluk Politikası ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Stefan Füle de Pozitif Gündem'in süreci destekleyeceğini belirterek, yargı ve temel haklarla ilgili 23. Fasıl'dan başlanmasının tesadüf olmadığını söyledi.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin reformları devam ettirme konusundaki kararlılığını gördüklerini ve bunu memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Füle, ''Çok önemli kararlılık sergilediler. Yasal sürecin yanı sıra bu siyasi kararlılık da çok önemli'' diye konuştu.

AA

Son Güncelleme: 17.05.2012 08:09
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