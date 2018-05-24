AİHM'den Roj TV'ye ret

ANKARA
Avrupa İnsan Haklara Mahkemesi (AİHM), Roj TV'nin, terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle yayın lisansını iptal eden Danimarka aleyhine yaptığı başvuruyu reddetti
AA
AİHM, Roj TV'nin, terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle yayın lisansını iptal eden Danimarka aleyhine yaptığı başvuruyu reddetti.
AİHM, Roj TV'nin, terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle yayın lisansını iptal eden Danimarka aleyhine yaptığı başvuruyu reddetti.
ANKARA
Avrupa İnsan Haklara Mahkemesi (AİHM), Roj TV'nin, terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle yayın lisansını iptal eden Danimarka aleyhine yaptığı başvuruyu reddetti
AA