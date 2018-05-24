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AİHM'den Roj TV'ye ret

AİHM, Roj TV'nin, terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle yayın lisansını iptal eden Danimarka aleyhine yaptığı başvuruyu reddetti.

AİHM'den Roj TV'ye ret

AİHM, Roj TV'nin, terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle yayın lisansını iptal eden Danimarka aleyhine yaptığı başvuruyu reddetti.

24 Mayıs 2018 Perşembe 11:31
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AİHM'den Roj TV'ye ret

ANKARA

Avrupa İnsan Haklara Mahkemesi (AİHM), Roj TV'nin, terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle yayın lisansını iptal eden Danimarka aleyhine yaptığı başvuruyu reddetti

AA

Anahtar Kelimeler:
AİHMAvrupa İnsan Haklara Mahkemesi (
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