Afrin şehidi Kart son yolculuğuna uğurlandı

ORDU

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Tankçı Uzman Çavuş Taner Kart, Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı.

29 yaşındaki Kart'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Ordu-Giresun Havalimanı'ndan alındıktan sonra Ünye ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.

Burada helallik alındıktan sonra şehidin cenazesi, törenin yapılacağı Ünye meydanına getirildi.

Cenaze törenine, şehit Kart'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Ordu Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Ordu Milletvekilleri Oktay Çanak, Metin Gündoğdu ve Ergün Taşçı, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Bakan Tüfenkci, şehidin eşi Ayşe Kart, babası İlhan Kart, annesi Nurlu Kart ve yakınlarına başsağlığı diledi.

İl Müftü Vekili Seyfullah Çakır'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Akkuş ilçesine bağlı Tuzak Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi.

Törene katılan binlerce kişi tekbir getirip "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" şeklinde slogan attı.