Afrikalıyı kardeş olarak görürüz

ANKARA - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın himayesinde Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2 günlük Türkiye-Afrika Medya Forumu başladı.



Toplantının açılışında konuşan Arınç, bir ilk olma özelliğine sahip ''Türk Afrika Medya Forumu'nun'' başta medyalar olmak üzere, ülkeler arasındaki her türlü ilişkinin geliştirilmesi için ''hayırlı bir başlangıç'' olmasını diledi.

Türkiye'nin bugün 75 milyonluk genç ve dinamik nüfusu, açık ve liberal ekonomisi, kalifiye insan gücü, büyük iç pazarı, rekabetçi endüstrisi ve stratejik coğrafi konumuyla gerek bölgesinde gerek uluslararası arenada ağırlığı giderek artan bir ülke olduğunu ifade eden Arınç, şöyle konuştu:

''Bu gücümüzün bilinciyle özellikle son yıllarda çevremizdeki ülkelerle siyasi-ekonomik ilişkilerimizi geliştirmeyi, bölgesel düzeyde ortak refah alanları oluşturmayı çok taraflı dış politikamızın ana hedeflerinden biri olarak belirledik.

Bu işbirlikleri içerisinde bence en önemlisini, medya alanında kurulan işbirlikleri oluşturmaktadır. Zira, halklarımızın birbirlerini yanlış anlamalara mahal vermeden daha iyi tanımasında ve böylelikle etkin bir karşılıklı iletişim sağlanmasında medya alanındaki işbirliğinin önemli bir rolü bulunmaktadır. Toplumlarımız arasındaki işbirliğini konuşma, birlikte tartışma ve çözüm yolları bulmanın en etkili araçlarından birisinin medya olduğuna inanıyorum.''

''En büyüğü olma özelliğine sahip''

Arınç, bu anlayışla bu alandaki ilk toplantıyı 2010 yılında Türkçe konuşan 6 ülkeyle gerçekleştirdiklerini, ikinci toplantıyı da 12 Balkan ülkesiyle yaptıklarını söyledi.

Üçüncü Medya Forumu'nun ise 22 Arap ülkesinden 200'ün üzerinde gazetecinin katılımıyla İstanbul'da düzenlendiğini anlatan Arınç, şunları kaydetti:

''Birer ilk olma özelliğine sahip bu toplantıların, birbirimizi anlama ve tanımada büyük fırsatlar sunduğuna yakından şahitlik ettik. Daha önce gerçekleştirdiğimiz toplantılardan hem katılan ülke hem de katılan gazeteci sayısı açısından en büyüğü olma özelliğine sahip bu toplantının da kendi ülkelerimize, insanlarımıza hizmet için büyük imkanlar sunacağına inanıyorum.

Afrika ve Afrika insanı bizim milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahiptir. Irkçılık hastalığının hiçbir zaman hayat bulamadığı bizim topraklarımızda, insanımız Afrikalıyı bir kardeşi olarak görür.''

Biz yalnızca işin edebiyatını yapmıyoruz

Arınç, ''Eğer dünyada adalet tesis edilecekse, insanlığın yüzünü güldüren bir anlayış hakim olacaksa bunu, sömürüyü, ırkçılığı, yağmayı amaç edinenler değil, bizler gibi paylaşmayı, kardeşliği ve sevgiyi şiar edinenler başaracaktır'' dedi.

Hem Afrika ülkelerinin hem de Türkiye'nin, geleceğin şekillenmesinde büyük etkileri olabileceğini ifade eden Arınç, Türkiye'nin Afrika'ya ilgisinin başkalarıyla mukayese edilemeyeceğini kaydederek, şöyle konuştu:

''Bizim ilgimiz, yüreğimizde duyduğumuz muhabbetten, sevgiden kaynaklanmaktadır. Biz bazı batılı ülkeler gibi, yalnızca işin edebiyatını yapmıyoruz. Türkiye bugün kurumları ve yardımsever insanları ile Afrika'yı karış karış gezmektedir. Kıtada temsilciliklerimizin sayılarını hızla arttırdık.

2009 yılına kadar sadece 12 olan büyükelçilik sayımızı bugün 31'e çıkardık. Bu yılın sonuna kadar üç büyükelçilik daha açmayı planlıyoruz. Biz bunları yaparken birçok batılı ülke elçiliklerini kapattığını da dikkatlerinize sunmak isterim.

Bizim bu tavrımız Afrikalı dostlarımız tarafından da karşılıksız bırakılmamıştır. Bugüne kadar Türkiye'de 16 olan Afrika ülkelerine ait büyükelçilik sayısının önümüzdeki birkaç yıl içerisinde 32'ye ulaşmasını bekliyoruz.''

Toplantıda 54 Afrika ülkesinden 270 civarında katılımcının yanı sıra RTÜK Başkanı Davut Dursun, AA Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Öztürk, TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin yer alıyor.