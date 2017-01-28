Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Hafif kar yağışlı
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
83827
ALTIN
148.100
DOLAR
3.8623
STERLIN
4.8568
EURO
4.1287
Cep telefonu kan tahlili yapabilecek
SON DAKİKA
"Deneylerde başarı sağlandı"
Haftanın programı açıklandı
Haftanın programı açıklandı
Karlı dağları aşıp yaban hayvanlarını yemliyorlar
Karlı dağları aşıp yaban hayvanlarını...
Ceviz üreticisinden 'don kırıcı makine'
Ceviz üreticisinden 'don kırıcı makine'
Trafikte 'sivil denetim' başlıyor
SON DAKİKA
Trafikte 'sivil denetim' başlıyor

Afrika'da 23 ülkeyi ziyaret eden ilk lider

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhuriyet tarihinde 23 Afrika ülkesini ziyaret eden tek lider oldu.

Afrika'da 23 ülkeyi ziyaret eden ilk lider

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhuriyet tarihinde 23 Afrika ülkesini ziyaret eden tek lider oldu.

28 Ocak 2017 Cumartesi 14:39
3 Okunma
Afrika'da 23 ülkeyi ziyaret eden ilk lider

ADDİS ABABA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhuriyet tarihinde 23 Afrika ülkesini ziyaret eden tek lider oldu.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Erdoğan, Başbakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı döneminde, 23 Afrika ülkesine 39 ziyaret düzenledi.

Erdoğan, geçen hafta gerçekleştirdiği Tanzanya, Mozambik ve Madagaskar ziyaretleriyle dünya çapındaki liderler arasında Afrikayı en çok ziyaret edenler arasında yerini alırken, Türkiye'nin Afrika açılımı ile kıtada ivme kazanan diplomatik çalışmalarına da en büyük katkıyı veren kişi oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret ettiği ülkelerde devlet liderleri, siyasetçiler ve iş temsilcileri ile bir araya gelerek, Türkiye ile Afrika ülkeleri arasında çok sayıda ikili anlaşmanın imzalanmasına da öncülük etti. Bu arada söz konusu ziyaretler süresince de Türkiye'nin Mayıs 2009'da 12 olan Afrika'daki büyükelçilik sayısı bugün 39'u buldu.

Erdoğan, ilk Afrika ziyaretini 2004 yılında Mısır'a yaptı. Afrika'nın siyasi başkenti olarak anılan Etiyopya'ya 2005'de giden Erdoğan, aynı yıl Güney Afrika Cumhuriyeti, Tunus ve Fas'a birer ziyaret gerçekleştirdi. Bir sonraki yıl Sudan, Mısır ve Cezayir'e de ziyaret düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya'ya ise tekrar 2007'de gitti.

En fazla Mısır'a gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kıtada en fazla ayak bastığı ülke Mısır olurken, bunu Cezayir, Tunus ve Etiyopya izledi. Erdoğan'ın 2005 yılından itibaren Afrika kıtasını ziyaret etmediği tek yıl ise 2008 oldu.

Mısır, Libya, Somali, Tunus ve Güney Afrika Cumhuriyeti'ne 2009, 2010 ve 2011 yılları içerisinde bir veya birden fazla ziyaret gerçekleştiren Erdoğan, 2012 ve 2013 yıllarında Mısır, Gabon, Nijer, Senegal, Fas, Cezayir ve Tunus'a giderek iki yıl içerisinde 7 ülkeye gitmiş oldu.

En çok ziyareti 2016'da yaptı

Cumhurbaşkanlığı döneminde de ziyaretlerine devam eden Erdoğan, 2014'de Ekvator Ginesi ve Cezayir'e gitti.

Doğu Afrika ziyareti kapsamında 2015 yılında Somali, Cibuti ve Etiyopya'ya ayak basan Erdoğan, 2016 'da 8 Afrika ülkesine giderek en yoğun ziyaretini söz konusu bu yıl içerisinde yaptı. Bu ülkeler, Senegal, Fildişi Sahili, Somali, Kenya, Uganda, Gine, Nijerya ve Gana olarak gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 22-26 Ocak tarihlerinde de Tanzanya, Mozambik ve Madagaskar'ı ziyaret ederek Afrika'da gittiği ülkelerin sayısını 23'e çıkardı.

AA

Anahtar Kelimeler:
ErdoğanCumhurbaşkanıAfrikaZiyaret
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Işık: Yunanistan'ın kararı tam bir hayal kırıklığıdır
Işık: Yunanistan'ın kararı tam bir hayal kırıklığıdır
Dışişlerinden 'güvenli bölge' değerlendirmesi
Dışişlerinden 'güvenli bölge' değerlendirmesi
Yargıtaydan ihraç edilen 52 kişi hakkında yakalama kararı
Yargıtaydan ihraç edilen 52 kişi hakkında yakalama kararı
Barışın Başkenti: Astana
Barışın Başkenti: Astana
Adıyaman kırsalına hava harekatı
Adıyaman kırsalına hava harekatı
Erdoğan, Putin ile ikili ilişkiler ve Suriye meselesini görüştü
Erdoğan, Putin ile ikili ilişkiler ve Suriye meselesini görüştü
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ