Açılımın yeni ayağı: Kürtçe seçmeli eğitim

İSTANBUL - Milli Eğitim Bakanlığı, 4+4+4 sisteminde ortaokullar için hazırladığı seçmeli ders listesine Kürtçe'yi de aldı. Öğrenci İngilizce istemezse, haftada 6 saat Kürtçe görebilecek.

Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'ın hükümet olarak çok boyutlu bir çalışma yaptıklarını belirterek, “Vatandaşların ana dillerini öğrenme boyutu var. Bunlarla ilgili çalışmalar sürüyor, Başbakan açıklayacak” ifadeleri, gözleri Kürtçe derslerine çevirdi.

Vatan'ın haberine göre, Başbakan Erdoğan’ın yarın AK Parti Grup toplantısında yapması beklenen açıklamanın ardından, Kürtçe ders programın ayrıntıları da kamuoyuna duyurulacak. Dersin 4+4+4 sisteminde ortaokuldan, yani 2. dörten itibaren verileceği, haftada 3 ile 4 saat olarak tasarlandığı öğrenildi. Kürtçe seçmeli ders, bu alanda mezun öğretmen olmadığı için ilk aşamada “usta-öğretici”ler tarafından verilecek.

Demokratik açılımın yeni ayağında Kürtçe öğrenimin kolaylaştırılmasının gündemde olduğu belirtiliyor. Hükümetin, Kürtçe’nin okullarda seçmeli ders olarak okutulmasının kapsamını yeni demokratikleşme döneminde genişletmeyi öngördüğü ifade ediliyor. Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ın geçtiğimiz hafta ‘anadil öğrenimi’ başlığıyla açıkladığı bu yeni çalışmaya ilişkin detayların, Başbakan Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

KÜRTÇE SEÇMELİ DERS Milli Eğitim Bakanı Dinçer, 4+4+4 görüşmeleri sırasında, “ortaokullar için hazırlanacak seçmeli dersler arasında Kürtçe’nin de olabileceğini” söylemişti. Beşir Atalay’ın “anadilde öğrenim” açıklamasının ardından gözler, Kürtçe’nin nasıl öğretileceğine çevrildi. Edinilen bilgiye göre Talim Terbiye Kurulu tüm seçmeli derslerin program ve müfredatlarına dair çalışmayı, bu ay sonuna kadar bitirecek. Seçmeli dersler arasında Kürtçe de olacak. Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, Kürtçe müfredat programının bu hafta bile yayınlanabileceği söylüyor. Dersin önümüzdeki eğitim yılında, seçmeli olarak programda yer alması durumunda, özellikle Doğu ve Güneydoğu’da birçok okulda tercih edilmesi bekleniyor.

ORTAOKULDAN BAŞLAYACAK MEB’in çalışmasına göre Kürtçe seçmeli ders, 5. sınıftan itibaren, yani ortaokulda başlayacak. Talim Terbiye Kurulu’nun çalışmayı tamamlamasının ardından Bakan Dinçer’e sunacağı programa, Dinçer onay verirse, müfredat ilkokulun son sınıfından, yani 4. sınıftan itibaren de başlayabilecek. Ancak planlamaların ortaokula (5. sınıftan itibaren) göre yapıldığı ifade ediliyor.

İngilizce, Almanca, Fransızca gibi yabancı dillerin yanı sıra seçilebilecek Kürtçe dersi ortaokulda, öğrencinin diğer bir dil dersi seçip seçmemesine göre haftada 4-6 saat olarak verilebilecek. Yani öğrenci İngilizce gibi başka bir dil öğrenmek yerine Kürtçe dersi seçerek daha fazla ders saati bu dersi alabilecek. Kürtçe seçmeli dersin lise aşamasında da verileceği, orada da yine haftada 3 veya 4 saat olacağı kaydedildi.

DVD DESTEĞİ İLE DERS

Kürtçe dersinde öğrencilerin dili öğrenebilmesi için, kitapların yanı sıra, CD, DVD gibi ek kaynaklardan da yararlanılabilecek. Bu DVD’lerde konuların pekiştirilmesi için kültürel bilgiler de verilecek. Dersin “genel amacı”, “Normal hızla konuşulanı anlayabilmesi”, “Dinlediğini anlayabilmesi”, “Doğal hız, tonlama, vurgu ve doğru söyleyiş ile konuşabilmesi”, “Dilin konuşulduğu ülkelerin kültür değerlerinin farkına varabilmesi”, “Duygu, düşünce ve izlenimlerini açık ve anlaşılır bir biçimde yazıyla anlatabilmesi”, “Kendi kültürünün bilincinde olması” ve “Atatürk’ün düşüncelerini ve devrimlerini anlatabilmesi” olarak sıralanacak.

KÜRTÇE EĞİTİM

MEB’in seçmeli Kürtçe dersin yanı sıra bazı özel veya vakıf okullarına “İngilizce”, “Fransızca” dillerinde eğitim yapabilme olanağının verilebildiği gibi Kürtçe eğitim yapma hakkını da değerlendirdiği, ancak şu aşamada böyle bir iznin söz konusu olmadığı vurgulandı.

Öğretmenlerin yeterli düzeyde yetişmesinin ardından isteyen özel okul veya vakıf okulları, diğer özel okul örneklerinde olduğu gibi Türkçe dışında bir dilde eğitim verme hakkına sahip olabilecek. Bu okullar için MEB tarafından ayrıca izin verilebilecek ve özel programları onaylanacak.

DERSİ KİMLER VERECEK?

Kürtçe müfredatının yayınlanmasının ardından bu dersi hangi öğretmenlerin vereceği, bir başka soru işareti. Öğretmenlerin hangi alanlardan mezun oldukları takdirde hangi derslere girebileceği, Talim Terbiye Kurulu’nun “80 sayılı kararı” ile belirleniyor. Bu kararda “Kürtçe” henüz yer almıyor. Talim Terbiye Kurulu’nun 80 sayılı karara ilişkin de bir karar alması gerekiyor. Bakan Ömer Dinçer, “Kürtçe dersi verecek öğretmen bulabilecek misiniz?” yönündeki sorulara, “Hiç merak etmeyin buluruz” yanıtını vermişti.





Son Güncelleme: 11.06.2012 01:55