AB'nin gözü Yunanistan'da

BRÜKSEL

Almanya Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle, ZDF kanalına yaptığı açıklamada, Yunanistan'ı kurtarma paketinin içeriğinin müzakere edilemez olsa da reformlar için belirlenen tarih aralıklarının yeniden tartışılabileceğini söyledi.

Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz da Yunanistan'da AB-IMF paketine destek veren partilerin çoğunluk sağladığı seçimlerin ardından yaptığı açıklamada, ''Yeni Yunan hükümeti ekonomik hedeflerin ve reform stratejisine muhtemel ince ayarda yapıcı işbirliğimize güvenebilir. Eğer Yunanistan taahhütlerine bağlı kalırsa AB krizin çözümü için daha ne yapabileceğini değerlendirebilir'' dedi.

AB kaynaklarına göre, AB-IMF programında öngörülen hedeflerin hayli gerisinde kalan Atina'ya zamanlama konusunda esneklik göstermekten başka çare görünmüyor.

Cameron'dan hızlı davranın çağrısı

Öte yandan İngiltere Başbakanı David Cameron, Yunanistan'daki siyasi partilere hükümeti kurmak için hızlı davranmaları çağrısında bulunarak, "Erteleme çok tehlikeli olabilir" dedi.