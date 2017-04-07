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ABD’nin müdahalesini destekliyoruz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye'de rejime ait hava üssünü vurmasına ilişkin, "ABD’nin bu müdahalesini biz yerinde buluyoruz ve destekliyoruz. Suriye içinde güvenli bölgeleri genişletmemiz lazım" dedi.

ABD’nin müdahalesini destekliyoruz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye'de rejime ait hava üssünü vurmasına ilişkin, "ABD’nin bu müdahalesini biz yerinde buluyoruz ve destekliyoruz. Suriye içinde güvenli bölgeleri genişletmemiz lazım" dedi.

07 Nisan 2017 Cuma 12:36
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ANKARA/ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya'da Alanya ve Gazipaşa muhtarlarıyla istişare toplantısının ardından basın mensuplarının konuya ilişkin sorularını yanıtladı. 

Suriye rejiminin defalarca kimyasal silah kullandığını ve uluslararası örgütlerin çalışmalarına rağmen kimyasal silahlarının tamamını teslim etmediğinin görüldüğünü belirten Çavuşoğlu, “Teslim ettiklerini söylediler ama bunun gerçek olmadığı ortaya çıkıyor. Suriye rejiminin işlediği bu insanlık ve savaş suçundan dolayı daha önce de hesap vermesi gerekiyordu. Bu hesap sorulmadığı için bu rejim, insanları sadece kimyasal silahlarla ve varil bombalarıyla, açlığa terk etmek suretiyle öldürdü. 1 milyona yakın insanı öldürdü.” değerlendirmesinde bulundu. 

Aynı suçların tekrar edilmemesi için hukuk önünde hesap verilmesi gerektiğini ifade eden Çavuşoğlu, şunları söyledi:

“Dolayısıyla ABD’nin bu müdahalesini biz yerinde buluyoruz ve destekliyoruz. Böyle bir rejimi destekleyenlere de söylüyoruz ki gelin Suriye’nin milli birliğini, bütünlüğünü sağlayalım, ateşkesi tesis edelim ve siyasi çözüme odaklanalım, bir kişinin ardında durmayalım. Hele hele bu kişi zalimse ve kimyasal silah kullanabiliyorsa bu kişileri meşrulaştırmamamız lazım. Destek veren ülkelere çağrımız budur.”

"Operasyon öncesi koalisyona bilgi verildi"

Mevlüt Çavuşoğlu, bundan sonra atılacak adımların da önemli olduğuna dikkati çekti. Alman ve Fransız mevkidaşlarıyla dün konuştuğu, bugün de İngiliz muhatabıyla görüşeceği bilgisini veren Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile görüşmek için temasa geçtiklerini dile getirdi. Çavuşoğlu, “İleriye dönük hangi adımları atacağız, bu tür insanlık suçu uygulamaları, saldırıları nasıl engelleyeceğiz? Bundan sonra atılacak adımların yansımaları olacaktır. Hele hele insani boyutu olacaktır. Göç dalgaları olabilir. Suriye içinde yerinden edilmiş insanların sayısı çoktur ve bu insanlar nerelerde, nasıl yerleştirilecek? Suriye içinde güvenli bölgeler, her zamankinden daha fazla önem arz etmiştir. Bu güvenli bölgeleri genişletmemiz lazım.” diye konuştu.

Bundan sonraki süreci daha iyi koordine etmeleri gerektiğini ifade eden Çavuşoğlu, “Bu rejimi bir an evvel Suriye’nin başından uzaklaştırmak lazım. Bunun en güzel yöntemi, bir an önce geçiş sürecine başlamak lazım. En iyi yöntemi budur. Bir geçiş hükümeti kurmak lazım.” şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu, Türkiye olarak Suriye’de siyasi bir çözüm için herkesten fazla gayret ettiklerini belirterek, Astana sürecinin yanı sıra Rusya, İran ve Birleşmiş Milletler (BM) ile ateşkesin tüm ülkeye yayılmasına dönük yürüttükleri çabalarını hatırlattı. 

Mevlüt Çavuşoğlu, bir soru üzerine, ABD’nin gerçekleştirdiği operasyon hakkında “(Operasyondan önce) Koalisyona bilgi verildi. Her şeyden önce koalisyonda zaten bu bilgi paylaşımı oluyor. Bu konuda bir sıkıntı yok. Aynı şekilde ABD’nin Ankara Büyükelçisi John Bass da müsteşarımızla temasa geçti. Burada bir sıkıntı yok. Bundan sonrasını nasıl koordine edebiliriz, bunu birlikte değerlendirmemiz lazım.” ifadelerini kullandı.

AA

Son Güncelleme: 07.04.2017 13:11
Anahtar Kelimeler:
MüdahaleABDÇavuşoğlu
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