ABD ve İngiltere büyükelçileri terör saldırısını kınadı

ANKARA

ABD’nin Ankara Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada John Bass, Gaziantep’teki terör saldırısını kınayarak şunları kaydetti:

“Dün akşam Gaziantep’te düzenlenen ve masum sivilleri hedef alan barbarca saldırıyı kınıyoruz. Müttefikimiz Türkiye’nin yanında duruyor, ortak terör tehdidini yenmek için yakın şekilde birlikte çalışmayı sürdürmeyi taahhüt ediyoruz.”

Öte yandan, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore, Twitter hesabından saldırıyı kınayarak şu değerlendirmelerde bulundu:

“Güzel Gaziantep'teki korkunç saldırı sonrası kederli ailelere başsağlığı, yaralılara acil şifa dilerim. Bu terörist saldırıyı ve son dönemdeki tüm PKK katliamlarını tamamıyla kınıyorum. Birleşik Krallık, Türkiye ile terörizmin her türüne güçlü biçimde karşı durmaktadır.”