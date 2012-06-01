AB ile vize diyaloğu

Düzensiz göçle mücadelede Türkiye'nin kilit önem taşıdığını kaydeden Malmström, bu alanda AB ile daha yakın işbirliğinin Türkiye'nin de çıkarına olduğunu vurguladı.

Malmström, Türkiye ile AB sınır güvenliği ajansı (Frontex) arasında geçen hafta düzensiz göçün önlenmesinde işbirliğine yönelik imzalanan mutabakat zaptıyla önemli bir adım atıldığını dile getirdi.

Ankara, AB ile müzakereleri tamamlanan geri kabul anlaşmasını parafe etmek için, üye ülkelerin Türkiye ile vize muafiyeti müzakerelerini yürütmesi konusunda AB Komisyonu'na yetki vermesini bekliyor.