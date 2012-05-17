AB ile Pozitif Gündem dönemi

ANKARA - Türkiye-AB ilişkilerindeki duraklamanın aşılarak, sürecin ivme kazanmasını amaçlayan Pozitif Gündem, AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış ile AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Stefan Füle tarafından resmen başlatıldı.



Bakan Bağış, Pozitif Gündem'in başlatılması dolayısıyla Füle ile düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin 31 Temmuz 1959 tarihinde Adnan Menderes döneminde AET'ye ilk başvurusunu yaptığını hatırlatarak, o dönemden bu yana geçen süreçteki önemli tarihleri sıraladı. Bağış, aradan geçen sürede siyasi ve AB sürecinin lafzına ve ruhuna uygun olmayan sebeplerden dolayı ne arzu edilen, ne de Türkiye'nin hak ettiği bir noktaya ulaşılabildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu siyasi engellerden dolayı ne yazık ki Türkiye-AB katılım müzakereleri tıkanıklıklarla anılan bir süreç haline gelmiştir. Bugün işte bu tıkanıklığı aşmak için yeni bir adımı attığımız, Türkiye-AB katılım müzakerelerinde yeni bir ivme yakalamayı ümit ettiğimiz bir dönemin startını veriyoruz. Bugün Türkiye-AB ilişkilerinde Mevlana'nın deyişiyle 'dün dünle gitti cancağızım, şimdi yeni şeyler söylemek lazım' demek için ortak noktada buluştuğumuz bir andır. İşte o yüzden 17 Mayıs 2012 tarihi Türkiye-AB ilişkilerinin kronolojisinde, ileride Türkiye'nin AB üyeliğinin miladı olarak anılmasını ümit ettiğimiz bir tarih olarak şimdiden not edilmelidir."

Bakan Bağış, Türkiye'nin AB katılım müzakerelerine alternatif olmayan Pozitif Gündem çerçevesinde 8 fasılda ortak çalışma grupları oluşturulacağını belirterek, bu gündemin AB sürecine yeni bir alternatif getiren bir süreç olmadığını, aksine müzakere sürecine ivme kazandırmayı amaçladığını bildirdi.

Stefan Füle de Pozitif Gündem'in ilişkilere yeni bir dinamizm ve ivme katacağını söyleyerek, bu gündem ile hedeflenen amacın katılım sürecini canlı tutmak ve müzakereleri bir kez daha rayına oturtmak olduğunu kaydetti. Füle, şu anda ilişkilerde yaşanan duraklama döneminin her iki taraf için de hayal kırıklığı yarattığını söyleyerek, Pozitif Gündem'in Türkiye'nin katılım sürecinin yerine geçmeyeceğini, aksine bu süreci tamamlayarak destekleyeceğini bildirdi.



8 fasılda çalışma grupları

Bağış, bu çerçevede çalışma grubu oluşturulan fasılları şöyle sıraladı:

"3 No'lu Fasıl: İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi

6 No'lu Fasıl: Şirketler Hukuku

10 No'lu Fasıl: Bilgi Toplumu ve Medya

18 No'lu Fasıl: İstatistik

23 No'lu Fasıl: Yargı ve Temel Haklar

24 No'lu Fasıl: Adalet, Özgürlük ve Güvenlik

28 No"lu Fasıl: Tüketicinin ve Sağlığın Korunması

32 No"lu Fasıl: Mali Kontrol"