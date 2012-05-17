AB genişleme vizyonunu korumalı

Alınan bilgiye göre, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Komisyonu Komşuluk Politikası ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Stefan Füle'yi kabulünde, Avrupa'nın halihazırda yaşadığı krizi bir fırsata dönüştürmeyi başarmasını umut ettiğini söyledi.



Erdoğan, Avrupa Birliği'nin bunu başarabilmesi için, kendi içine kapanma yerine, genişleme vizyonunu korumasının önemli olduğunu da vurguladı.

Füle de Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecinin önemine değinerek, bu sürece ivme kazandırma amacıyla Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış ile ilan ettikleri ''Pozitif Gündem'' hakkında Başbakan Erdoğan'a bilgi verdi.

Başbakan Erdoğan'a Türkiye'nin AB üyeliği çerçevesinde gerçekleştirdiği reformlar nedeniyle teşekkür eden Füle, reformlar konusundaki desteğin devamının da önemli olduğuna işaret etti.