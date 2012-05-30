74 ilimiz bölünmüş yol ile birbirine bağlı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Vilayetler Evi'ndeki Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu toplantısında, Trafik Güvenliği Kurulu'nu her ay düzenli olarak toplayarak alınan kararların hayata geçirilmesi sürecinin titizlikle takibini sağladıklarını söyledi.

Erdoğan, Türkiye'de 23 milyonun üzerinde sürücü, 16 milyonun üzerinde de kayıtlı araç bulunduğuna işaret etti.

''Bölünmüş yol yapımında tarihi rekorlara imza attık''

Başbakan Erdoğan, 1990 yılında Türkiye'de sadece 3 milyon 750 bin taşıt bulunduğu halde, bir yılda trafik kazalarında ölenlerin sayısının 6 bin 300'ü geçtiğini, 2000 yılında araç sayısının 8 milyon 300 bine çıkarken ölü sayısı 5 bin 500'lere gerilediğine dikkati çekerek, araç sayısının artmasına rağmen ölüm sayısındaki düşüşün sevindirici olduğunu ifade etti.

Türkiye'de 2011'de araç sayısının 16 milyona ulaştığını, trafik kazalarındaki ölü sayısının da 3 bin 800'e gerilediğini belirten Başbakan Erdoğan, şunları kaydetti:

''Nereden nereye. Elbette araç sayısındaki fevkalade artışa rağmen kazalardaki ölüm sayısını azaltmak kolay olmuyor. Hükümetlerimiz döneminden her alanda olduğu gibi bu konuda da çok önemli çalışmalar yaptık, pek çok düzenlemeyi hayata geçirdik. Özellikle bölünmüş yol yapımında tarihi rekorlara imza atarak, ülkemizde ulaşımı fevkalade kolay, süratli ve güvenli hale getirdik.''

''Bölünmüş yol uzunluğunu 21 bin 227 kilometreye çıkardık''

En küçük yerleşim yerlerine kadar asfalt ya da stabilize yollar yaparak insanlara araç sürmede altyapı hizmeti sunmada başarılı şekilde yürütülen çalışmaların devam ettiğini anlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

''Bitti mi? Hayır, daha yapacağımız çok iş var. Devlet olarak üzerimize düşeni yapacağız ve ondan sonra da halkımızdan kurallara uymasını isteyeceğiz. Hükümete geldiğimizde 6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu buna ilave 15 bin 126 kilometre yeni yol yaparak 21 bin 227 kilometreye çıkardık. Daha önce sadece 6 ilimiz bölünmüş yol ile birbirine bağlı iken, bugün 74 ilimiz bölünmüş yol bağı ile birbirine bağlı. İnşallah önümüzdeki dönemde bütün illerimiz, bütün büyük yerleşim yerlerimiz arasında bölünmüş yol ağını kurmuş olacağız.

Bir yandan ulaştırma altyapısını güçlendirirken diğer yandan da karayolu kullanan sürücülerin ve yayaların eğitimine önem veriyoruz. İlkokulların 5. sınıflarına Trafik Güvenliği, liselerin 12. sınıflarına ise Trafik ve İlkyardım dersi koyarak bu konudaki eğitimi temelden başlattık. Önümüzdeki yıllarda trafik eğitimini anasınıfından itibaren başlatmayı planlıyoruz. Sürücü eğitim ve sınav sistemin de daha iyi, daha usta sürücüler yetiştirecek şekilde yeniden yapılandırmanın çalışmalarını yürütüyoruz.''