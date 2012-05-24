4+4+4 iptal edilmeyecek

ANKARA
Anayasa Mahkemesi, kamuoyunda ''4+4+4'' olarak bilinen ve zorunlu eğitimi kademeli olarak 12 yıla çıkaran 6287 sayılı yasanın, şekil bakımından iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemini reddetti.
AA
Anayasa Mahkemesi, ''4+4+4'' olarak bilinen yasanın iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemini reddetti.
ANKARA
Anayasa Mahkemesi, kamuoyunda ''4+4+4'' olarak bilinen ve zorunlu eğitimi kademeli olarak 12 yıla çıkaran 6287 sayılı yasanın, şekil bakımından iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemini reddetti.
AA