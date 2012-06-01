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4+4 enflasyonun üzerinde bir rakam

Bakan Çelik, hükümet ile memur sendikaları arasındaki toplu sözleşme sürecine ilişkin, "4+4 enflasyonun üzerinde bir rakamdır" dedi

4+4 enflasyonun üzerinde bir rakam

Bakan Çelik, hükümet ile memur sendikaları arasındaki toplu sözleşme sürecine ilişkin, "4+4 enflasyonun üzerinde bir rakamdır" dedi

01 Haziran 2012 Cuma 12:26
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4+4 enflasyonun üzerinde bir rakam
ŞANLIURFA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, özel bir televizyon kanalının Şanlıurfa Balıklıgöl'den gerçekleştirdiği canlı yayınında gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Hükümet ile memur sendikaları arasında gerçekleşen toplu sözleşme sürecine ilişkin soru üzerine Çelik, hakem heyetinin vermiş olduğu kararın kesin olduğunu ifade etti.

Faruk Çelik, şöyle devam etti:
''Kim çalışanına, memuruna çok daha fazla, 2-3 katı kadar vermek istemez? Ama ne olur; ülke bizim ülkemiz, dünyada bin bir türlü sıkıntı var. 4+4 enflasyonun üzerinde bir rakamdır. Hangi ortamda, maaşların dünyada kesildiği, dondurulduğu, azaltıldığı, düşürüldüğü bir süreçte bunlar gerçekleştiriliyor.''

THY'deki iş yavaşlatma eylemi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çelik, THY'deki iş yavaşlatma eylemini de değerlendirdi.
Sürecin yönetimle sendika arasında öteden beri yaşanan bir gelişmenin devamı olduğunu dile getiren Çelik, ''Bir grev kararının uygulanması değil işi yavaşlatmaya, aksatmaya dönük bir eylem oldu'' dedi.

AA

Son Güncelleme: 01.06.2012 04:27
Anahtar Kelimeler:
Enflasyon
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