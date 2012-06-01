4+4 enflasyonun üzerinde bir rakam

ŞANLIURFA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

, özel bir televizyon kanalının Şanlıurfa Balıklıgöl'den gerçekleştirdiği canlı yayınında gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Hükümet ile memur sendikaları arasında gerçekleşen toplu sözleşme sürecine ilişkin soru üzerine Çelik, hakem heyetinin vermiş olduğu kararın kesin olduğunu ifade etti.



Faruk Çelik, şöyle devam etti:

''Kim çalışanına, memuruna çok daha fazla, 2-3 katı kadar vermek istemez? Ama ne olur; ülke bizim ülkemiz, dünyada bin bir türlü sıkıntı var. 4+4 enflasyonun üzerinde bir rakamdır. Hangi ortamda, maaşların dünyada kesildiği, dondurulduğu, azaltıldığı, düşürüldüğü bir süreçte bunlar gerçekleştiriliyor.''

THY'deki iş yavaşlatma eylemi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çelik, THY'deki iş yavaşlatma eylemini de değerlendirdi.

Sürecin yönetimle sendika arasında öteden beri yaşanan bir gelişmenin devamı olduğunu dile getiren Çelik, ''Bir grev kararının uygulanması değil işi yavaşlatmaya, aksatmaya dönük bir eylem oldu'' dedi.