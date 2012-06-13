400 Polis ve Askerin Katıldığı Şafak Operasyonu

Şanlıurfa ve Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri, telefonla aradıkları kişilere kendilerini savcı, hakim ve güvenlik görevlisi olarak tanıtarak çeşitli suçlamalar yöneltip dolandırıcılık yapan bir şebekeyi izlemeye aldı.

Uzun süren takipte, polisler Akçakale'nin çeşitli köylerinde oturan şebeke üyelerinin bu yolla milyonlarca lira haksız kazanç elde ettiğini saptandı.

400 POLİS VE ASKER İLE OPERASYON

Polis, aralarında hakim, profesör, işadamlarının da bulunduğu yüzlerce kişiyi mağdur eden şebeke üyelerine yönelik bu sabah operasyon kararı aldı.

Şanlıurfa ve Adıyaman'dan gelen polisler, saat 03.00'te zırhlı araçlar eşliğinde Akçakale'ye geldi.

Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı'nda asker takviyesinin de yapılmasının ardından güvenlik güçleri gruplara ayrılarak, şüphelilerin bulunduğu köylere gitti.

SURİYE SINIRI TERCİH EDİLDİ

Operasyon çerçevesinde köylere hareket eden güvenlik güçleri, şüphelilerin kaçmasını engellemek için farklı bir yönteme başvurdu.

Polis ve askerler, köylerin içinden geçmek yerine kimseye gözükmemek ve operasyonun sekteye uğramasını engellememek için tozlu Suriye sınırını tercih etti.

Güvenlik güçleri, bu şekilde sadece Suriye sınırını korumakla görevli askerlerin kullandığı güzergah üzerinden şüphelilerin bulunduğu köylere gitti.

KAPILAR KIRILDI, EVLER ARANDI

Suriye sınırındaki köylerde saat 04.30'da yapılan eş zamanlı operasyonlar, yüzlerce polis, zırhlı araç ve özel harekat polislerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Köylerde alınan yoğun önlemlerin ardından güvenlik güçleri, şüphelilerin yaşadığı evlerin kapısını çaldı. Polisin çağrısına yanıt vermeyen şüpheliler ise kapıları kırılarak girilen evlerde gözaltına alındı.

Şüphelilerin alınmasının ardından evlerde arama yapan güvenlik güçleri, çok sayıda cep telefonu, SIM kart, para, altın, 2 motosiklet ve 2 traktöre el koydu.

24 KİŞİ GÖZALTINDA

Akçakale ilçe merkezi ve köylerinde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 24 kişi, Akçakale Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorguları yapılmak üzere Adıyaman Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Gözaltına alınan şüphelilerden bazılarının daha önce de aynı suçtan haklarında işlem yapılan kişiler olduğu öğrenildi.





Son Güncelleme: 13.06.2012 01:39