3. köprüde 'çılgınlık yok mühendislik var'

Türkiye'nin dün en çok konuştuğu konu, İçtaş-Astaldi ortaklığının aldığı İstanbul Boğazı'na 3. köprü projesiydi.

En yakın rakibine 4 yıl 7 ay fark atarak ihaleyi alan ortaklığın, bu işi yapıp yapamayacağı tartışılırken, Çeçen Grubu'nun genç beyni Fırat Çeçen konuştu: "Hesabımızı yaptık, bu işe adımızı koyduk. Tecrübeliyiz, mühendislik farkını göstereceğiz..."

Fırat Çeçen'in açıklamaları, Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Küçükkaya'nın 'Çılgınlık değil mühendislik' başlıklı yazısında yer aldı.

"Projenin ve ihalenin kilit isimlerinden Fırat Çeçen'le dün konuştum. Gülümsedi ve 'Yapamazlar' diyenlere tek bir kelimeyle farkı anlatmak istediğini söyledi: 'Mühendislik'

Nasıl yani? dedim, nasıl bir mühendislik farkından bahsettiğini sordum. İşte Çeçen Grubu'nun 'genç beyni'nin çarpıcı değerlendirmesi:

'Hesabımızı iyi yaptık. Rakamlar ortada. Mühendislik farkını göstereceğiz. Finansmanına çok çalıştık. Aynı ortakla (Astaldi) Rusya'da 3 milyar Euroluk benzeri bir projeyi yürütüyoruz. Buradan gelen bir tecrübemiz var. Dünyanın en büyük köprülerini yapan mimarla çalışıyoruz. Dünyada yüzün üzerinde benzeri projeyi yaptılar. Yatırım, finansman, mühendislik ve işletme için bulduğumuz çözümlerin ortalamasını teklifimize yansıttık.'

'ELBETTE BAŞARACAĞIZ İSMİMİZİ KOYDUK'

Projenin ve Çeçenler'in teklifinin yapılabilir olup olmadığı iş dünyasında çok tartışılıyor. Bunu da Fırat Çeçen'e sordum. Şöyle yanıtladı:

'Nasıl feasible olmasın. Niye bu teklifi verelim ki? Adımızı koyduk biz bu işe. İsmimizi yazıyoruz. Sadece bugüne değil, geleceğe de... Prestij ve itibar projesi. Finansmanda da hiç zorluk yaşamayacağız. Allah'ın izniyle üç yılda köprüyü bitireceğiz. Literatüre girecek bir çalışma olacak. Biz rahatız, çok rahatız. Ne yaptığımızın farkındayız. Şaka mı yapıyorlar. Onay süreci bir bitsin, kamuoyuna çok daha detaylı bilgiler vereceğiz.'

DAHA AZI DA VARDI

Bu arada yazıda, ihalede yarışan bir diğer firma MNG'nin patronu Mehmet Nazif Günal'ın da görüşlerine yer verildi:

"Çeçen Grubu müthiş iş yaptı. Süreyle ilgili eleştirilere de hiç katılmıyorum. Eğer teknik nedenlerle ben elenmeseydim ve zarfım açılsaydı, benim teklifim kabul edilecekti... Teklif 62 gün daha azdı yani 10 yıl 18 gün..."







Son Güncelleme: 31.05.2012 01:54