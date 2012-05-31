Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 14°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

3. köprüde 'çılgınlık yok mühendislik var'

İstanbul Boğazı'na 3. köprü projesinin ihalesini alan ortaklığın genç beyni konuştu: Tecrübeliyiz, mühendislik farkını göstereceğiz.

3. köprüde 'çılgınlık yok mühendislik var'

İstanbul Boğazı'na 3. köprü projesinin ihalesini alan ortaklığın genç beyni konuştu: Tecrübeliyiz, mühendislik farkını göstereceğiz.

31 Mayıs 2012 Perşembe 09:50
386 Okunma
3. köprüde 'çılgınlık yok mühendislik var'
Türkiye'nin dün en çok konuştuğu konu, İçtaş-Astaldi ortaklığının aldığı İstanbul Boğazı'na 3. köprü projesiydi.
En yakın rakibine 4 yıl 7 ay fark atarak ihaleyi alan ortaklığın, bu işi yapıp yapamayacağı tartışılırken, Çeçen Grubu'nun genç beyni Fırat Çeçen konuştu: "Hesabımızı yaptık, bu işe adımızı koyduk. Tecrübeliyiz, mühendislik farkını göstereceğiz..."
Fırat Çeçen'in açıklamaları, Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Küçükkaya'nın 'Çılgınlık değil mühendislik' başlıklı yazısında yer aldı.
"Projenin ve ihalenin kilit isimlerinden Fırat Çeçen'le dün konuştum. Gülümsedi ve 'Yapamazlar' diyenlere tek bir kelimeyle farkı anlatmak istediğini söyledi: 'Mühendislik'
Nasıl yani? dedim, nasıl bir mühendislik farkından bahsettiğini sordum. İşte Çeçen Grubu'nun 'genç beyni'nin çarpıcı değerlendirmesi:
'Hesabımızı iyi yaptık. Rakamlar ortada. Mühendislik farkını göstereceğiz. Finansmanına çok çalıştık. Aynı ortakla (Astaldi) Rusya'da 3 milyar Euroluk benzeri bir projeyi yürütüyoruz. Buradan gelen bir tecrübemiz var. Dünyanın en büyük köprülerini yapan mimarla çalışıyoruz. Dünyada yüzün üzerinde benzeri projeyi yaptılar. Yatırım, finansman, mühendislik ve işletme için bulduğumuz çözümlerin ortalamasını teklifimize yansıttık.'
'ELBETTE BAŞARACAĞIZ İSMİMİZİ KOYDUK'  
Projenin ve Çeçenler'in teklifinin yapılabilir olup olmadığı iş dünyasında çok tartışılıyor. Bunu da Fırat Çeçen'e sordum. Şöyle yanıtladı:
'Nasıl feasible olmasın. Niye bu teklifi verelim ki? Adımızı koyduk biz bu işe. İsmimizi yazıyoruz. Sadece bugüne değil, geleceğe de... Prestij ve itibar projesi. Finansmanda da hiç zorluk yaşamayacağız. Allah'ın izniyle üç yılda köprüyü bitireceğiz. Literatüre girecek bir çalışma olacak. Biz rahatız, çok rahatız. Ne yaptığımızın farkındayız. Şaka mı yapıyorlar. Onay süreci bir bitsin, kamuoyuna çok daha detaylı bilgiler vereceğiz.'
DAHA AZI DA VARDI
Bu arada yazıda, ihalede yarışan bir diğer firma MNG'nin patronu Mehmet Nazif Günal'ın da görüşlerine yer verildi:
"Çeçen Grubu müthiş iş yaptı. Süreyle ilgili eleştirilere de hiç katılmıyorum. Eğer teknik nedenlerle ben elenmeseydim ve zarfım açılsaydı, benim teklifim kabul edilecekti... Teklif 62 gün daha azdı yani 10 yıl 18 gün..."


Son Güncelleme: 31.05.2012 01:54
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbullular güneşin tadını çıkardı
İstanbullular güneşin tadını çıkardı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Herkes İslam hakkında konuşurken dikkatli olmak durumundadır
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Herkes İslam hakkında konuşurken dikkatli olmak durumundadır
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3300 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3300 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine hava harekatı
Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine hava harekatı
TÜKİYE NEDEN HEDEF?
TÜKİYE NEDEN HEDEF?
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3055 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3055 terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye-Rusya-İran Liderler Zirvesi 4 Nisan'da
Türkiye-Rusya-İran Liderler Zirvesi 4 Nisan'da
'Doğu Guta için bütün imkanları seferber etmiş durumdayız'
'Doğu Guta için bütün imkanları seferber etmiş durumdayız'
2940 terörist etkisiz hale getirildi
2940 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ