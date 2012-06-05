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3. Köprü İstanbul'u yeşertecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, ''3. Boğaz Köprüsü'nün Türkiye için elzem olduğunu belirterek, aynı zamanda İstanbul'un yeşilini de artıracağını vurguladı.

3. Köprü İstanbul'u yeşertecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, ''3. Boğaz Köprüsü'nün Türkiye için elzem olduğunu belirterek, aynı zamanda İstanbul'un yeşilini de artıracağını vurguladı.

05 Haziran 2012 Salı 16:28
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3. Köprü İstanbul'u yeşertecek

İSTANBUL

Bayraktar, Koç Üniversitesi'nde ''Dünya Çevre Günü'nde Kentsel Dönüşüm ve İstanbul'' konulu panelde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin deprem ülkesi olduğunu, Türkiye'nin konut stokunu tabi sınav olan depremin test ettiğini söyledi.
Türkiye'de 20 milyon konut stokunun 5 milyonundan biraz fazlasının son 9 yılda yapıldığını ve depreme dayanıklı binalar olduğunu ifade eden Bayraktar, ''Geri kalan 15 milyona yakın konutun 6,5-7 milyonu hem deprem aksı üzerinde hem de depreme dayanıksız yapılar'' dedi.
Kemerburgaz'da kömür alanı olan çukurlar bulunduğunu, bunların göl olduğunu söyleyen Bayraktar, bunların İstanbul'a kazandırılacağını, yeşillendirilip orman haline getirileceğini belirtti.
3. Boğaz Köprüsünün Türkiye için elzem olduğunu ifade eden Bayraktar, ''Türkiye'ye ekonomik bakımdan çok ciddi katkı sağlayacak ve İstanbul'un yeşilini de artıracak. 3. Boğaz Köprüsü'nün olumsuzluklarının yanında çok fazla olması gereken tarafı var. Buradaki yol ne kadar orman alanından geçecekse en az iki katı yeni orman oluşturmak zorundayız'' diye konuştu.

Son Güncelleme: 05.06.2012 08:29
Anahtar Kelimeler:
İstanbulBoğaz Köprüsü3. KöprüSultan Ahmet Köprüsü
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