3 bin dava iç hukukla çözülecek

Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürü Yüksel Hız, "4. Yargı Paketi"nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde (AİHM) Türkiye aleyhine açılan davaları bitirmeye yönelik olduğunu belirterek, ''AİHM'de Türkiye'nin aleyhinde olan 3 binden fazla dava var. Bu düzenlemeden sonra AİHM, ihlal kararı vermeyecek Türkiye hakkında. AİHM, 'sen git, iç hukuk yollarını tüket, uygun bir anlaşma zemini ara' diyecek'' dedi.



AİHM'e yapılmış başvuruların tazminat ödenmesi suretiyle iç hukukta çözülmesi ve bunun için Tazminat Komisyonu kurulmasına ilişkin tasarının Meclis gündeminde olduğunu anımsatan Hız, ''AİHM'e, makul süreye uymamakla ilgili giden dosyaları bitirmeye yönelik bir düzenleme. Kişi, AİHM'e başvurmadan önce Tazminat Komisyonu'na başvuracak. Komisyon, AİHM'in verdiği tazminatlara yakın bir miktar tazminatı önerecek'' diye konuştu.

Hız, 4. Yargı Paketine ilişkin çalışmanın Bakanlar Kurulu'nun ilk toplantısında sunulacağını kaydetti.