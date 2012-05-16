Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 14°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

3 bin 821 kişi trafik canavarı kurbanı

İçişleri Bakanı Şahin, geçen yıl meydana gelen 131 bin 468 trafik kazasında 3 bin 821 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

3 bin 821 kişi trafik canavarı kurbanı

İçişleri Bakanı Şahin, geçen yıl meydana gelen 131 bin 468 trafik kazasında 3 bin 821 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

16 Mayıs 2012 Çarşamba 16:19
512 Okunma
3 bin 821 kişi trafik canavarı kurbanı

ANKARA

İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, ATO Congresium Kongre Merkezinde düzenlenen 3. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi'nin açılışında, trafiğin yalnızca Türkiye'nin değil bütün ülkelerin önemli bir sorunu olduğunu dile getirdi.
Trafik kazalarının ölüm, yaralanma ve sakatlıklar nedeniyle dünya çapında büyük bir kamu sorunu olduğunu kaydeden Şahin, her yıl trafik kazaları sonucunda yaklaşık 1,3 milyon insanın öldüğünü, 50 milyon insanın yaralandığını söyledi. Şahin, trafik kazalarına bağlı küresel ekonomik kaybın ise yaklaşık 518 milyar dolar olduğu dile getirdi.
Geçen yıl Türkiye'de 131 bin 468 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası meydana geldiğini aktaran Şahin, şöyle devam etti:
''Maalesef bu kazalarda 3 bin 821 kişi hayatını kaybetti, 238 bin 74 kişi yaralandı. Sosyoekonomik kaybın ise yaklaşık 16,5 milyar lira olduğu değerlendiriliyor.
Ülkemizde 23 milyonun üzerinde sürücü, 16 milyonun üzerinde kayıtlı araç bulunuyor. Her yıl ortalama bir milyon yeni sürücü ile yine yaklaşık bir milyon yeni araç trafiğe çıkıyor. 
Trafik güvenliğinin tam manasıyla sağlanması için denetimin, yasal düzenlemelerin, ilk ve acil yardım çalışmalarının etkili ve sürekli bir şekilde yapılması gerekiyor. Bununla birlikte bu sorunun çözümü, toplumumuzun tüm kesimlerince konunun sahiplenilmesine ve bu hususta yeterli bilincin oluşturulmasına bağlı.''
Karayolu Güvenliği 10 Yıllık Eylem Planı hazırladıklarını belirten Şahin, ''Ölüm ve yaralanmaları yüzde 50 oranında azaltmayı hedefleyen bu eylem planının uygulamaya konulmasıyla, eğitimden denetime, altyapıdan sağlık hizmetlerine kadar trafikte hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı yeni bir dönem başlamış olacak'' dedi.

Kazaların yüzde 87'si insan kaynaklı
Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ise trafik kazalarında üç ana unsurun ön plana çıktığını, bunların sürücü, yol ve araç olduğunu söyledi. 
Kazaların yüzde 87'sinin insan davranışıyla ilgili olduğunu anlatan Yıldırım, ''Diğer bütün faktörler yüzde 13 içerisinde yer alıyor. İnsan unsuru tek başına yüzde 87. Yüzde 87'inin içinde de iki unsuru görüyoruz. Bir tanesi ihmal bir tanesi de ihlal'' diye konuştu.  
''İlk defa son 2-3 yıldır trafik kazasından ölümlerde azalma söz konusu'' diyen Bakan Yıldırım, ulaşımın büyük ölçüde karayoluyla sağlandığı Türkiye'de son 10 yılda kaza sayısının yüzde 179, yaralanma oranının ise yüzde 105 artmasına rağmen kazalarda ölenlerin oranının yüzde 8 düştüğünü dile getirdi.
Ekonomik ve teknik ömrünü doldurmuş araçların trafikten çekilmesine yönelik çalışmaları değerlendiren Yıldırım, ''2011 sonu itibarıyla emniyet sorunu olan, kaza riski taşıyan 25 yaş ve üzerindeki 76 bin 390 aracı trafikten çektik. Hak sahiplerine 350 trilyon ödeme yaptık. Şimdi yaşı biraz daha aşağı çekiyoruz, 20 yaş ve üzerini trafikten çekmeyi planlıyoruz'' diye konuştu.

AA

Son Güncelleme: 16.05.2012 08:20
Anahtar Kelimeler:
Trafik Kazası3 Bin 821Trafik CanavarıIdris Naim şahin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbullular güneşin tadını çıkardı
İstanbullular güneşin tadını çıkardı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Herkes İslam hakkında konuşurken dikkatli olmak durumundadır
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Herkes İslam hakkında konuşurken dikkatli olmak durumundadır
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3300 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3300 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine hava harekatı
Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine hava harekatı
TÜKİYE NEDEN HEDEF?
TÜKİYE NEDEN HEDEF?
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3055 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3055 terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye-Rusya-İran Liderler Zirvesi 4 Nisan'da
Türkiye-Rusya-İran Liderler Zirvesi 4 Nisan'da
'Doğu Guta için bütün imkanları seferber etmiş durumdayız'
'Doğu Guta için bütün imkanları seferber etmiş durumdayız'
2940 terörist etkisiz hale getirildi
2940 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ