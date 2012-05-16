3 bin 821 kişi trafik canavarı kurbanı

ANKARA

İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, ATO Congresium Kongre Merkezinde düzenlenen 3. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi'nin açılışında, trafiğin yalnızca Türkiye'nin değil bütün ülkelerin önemli bir sorunu olduğunu dile getirdi.

Trafik kazalarının ölüm, yaralanma ve sakatlıklar nedeniyle dünya çapında büyük bir kamu sorunu olduğunu kaydeden Şahin, her yıl trafik kazaları sonucunda yaklaşık 1,3 milyon insanın öldüğünü, 50 milyon insanın yaralandığını söyledi. Şahin, trafik kazalarına bağlı küresel ekonomik kaybın ise yaklaşık 518 milyar dolar olduğu dile getirdi.

Geçen yıl Türkiye'de 131 bin 468 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası meydana geldiğini aktaran Şahin, şöyle devam etti:

''Maalesef bu kazalarda 3 bin 821 kişi hayatını kaybetti, 238 bin 74 kişi yaralandı. Sosyoekonomik kaybın ise yaklaşık 16,5 milyar lira olduğu değerlendiriliyor.

Ülkemizde 23 milyonun üzerinde sürücü, 16 milyonun üzerinde kayıtlı araç bulunuyor. Her yıl ortalama bir milyon yeni sürücü ile yine yaklaşık bir milyon yeni araç trafiğe çıkıyor.

Trafik güvenliğinin tam manasıyla sağlanması için denetimin, yasal düzenlemelerin, ilk ve acil yardım çalışmalarının etkili ve sürekli bir şekilde yapılması gerekiyor. Bununla birlikte bu sorunun çözümü, toplumumuzun tüm kesimlerince konunun sahiplenilmesine ve bu hususta yeterli bilincin oluşturulmasına bağlı.''

Karayolu Güvenliği 10 Yıllık Eylem Planı hazırladıklarını belirten Şahin, ''Ölüm ve yaralanmaları yüzde 50 oranında azaltmayı hedefleyen bu eylem planının uygulamaya konulmasıyla, eğitimden denetime, altyapıdan sağlık hizmetlerine kadar trafikte hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı yeni bir dönem başlamış olacak'' dedi.

Kazaların yüzde 87'si insan kaynaklı

Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ise trafik kazalarında üç ana unsurun ön plana çıktığını, bunların sürücü, yol ve araç olduğunu söyledi.

Kazaların yüzde 87'sinin insan davranışıyla ilgili olduğunu anlatan Yıldırım, ''Diğer bütün faktörler yüzde 13 içerisinde yer alıyor. İnsan unsuru tek başına yüzde 87. Yüzde 87'inin içinde de iki unsuru görüyoruz. Bir tanesi ihmal bir tanesi de ihlal'' diye konuştu.

''İlk defa son 2-3 yıldır trafik kazasından ölümlerde azalma söz konusu'' diyen Bakan Yıldırım, ulaşımın büyük ölçüde karayoluyla sağlandığı Türkiye'de son 10 yılda kaza sayısının yüzde 179, yaralanma oranının ise yüzde 105 artmasına rağmen kazalarda ölenlerin oranının yüzde 8 düştüğünü dile getirdi.

Ekonomik ve teknik ömrünü doldurmuş araçların trafikten çekilmesine yönelik çalışmaları değerlendiren Yıldırım, ''2011 sonu itibarıyla emniyet sorunu olan, kaza riski taşıyan 25 yaş ve üzerindeki 76 bin 390 aracı trafikten çektik. Hak sahiplerine 350 trilyon ödeme yaptık. Şimdi yaşı biraz daha aşağı çekiyoruz, 20 yaş ve üzerini trafikten çekmeyi planlıyoruz'' diye konuştu.