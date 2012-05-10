Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2B yasası kapsamında en çok taşınmazın bulunduğu 12 ilin defterdarlarının katıldığı 2B konulu bilgilendirme toplantısında yaptığı konuşmada, 2B arazilerinde hak sahiplerinin 6 ay beklemeden hemen bu hafta itibarıyla başvurmalarını arzuladıklarını belirterek, ''Çünkü biz bir an önce bu süreci başlatmak istiyoruz'' dedi.

Şimşek, 2B alanlarının satışından elde edilecek gelirlerin, Türkiye'de afet riskinin azaltılması, orman köylülerinin desteklenmesi, orman alanlarının güçlendirilmesi ya da yeni orman alanlarının yapılmasında kullanılacağını söyledi.

Zamanında başvurmazlarsa 2B alanlarındaki kullanıcıların doğrudan satın alma haklarının düşeceğini belirten Şimşek, ''Hak sahipleri bu kanunla getirilen büyük bir fırsatı kaçırmış olacaklar. Hatta bazı yaptırımlarla karşı karşıya kalacaklar. Çünkü artık burası Maliye Bakanlığı'na devredilmiş standart bir Hazine mülküne dönüşmüştür'' dedi.



2B'de rayiç bedel belli oldu

Şimşek, tüm Türkiye'de 2B alanlarında ortalama metrekare fiyatının 8,5 lira olduğunu bildirdi.

Bakan Şimşek, yapılan tespitlerde rayiç bedel toplamının 26,5 milyar lira olduğunu belirterek, tamamının peşin ödenmesi durumunda 14,8 milyar lira gelir elde edileceğini söyledi.

