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2B satışından gelecek parayı açıkladı

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 2B arazilerinin satışından beklenen geliri açıkladı.

2B satışından gelecek parayı açıkladı

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 2B arazilerinin satışından beklenen geliri açıkladı.

09 Mayıs 2012 Çarşamba 13:03
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2B satışından gelecek parayı açıkladı
ANKARA -  Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Orman Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen koordinasyon toplantısı öncesinde gazetecilerin 2B arazilerinin satışıyla ilgili sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, ''Kaç hektar 2B arazisi satılacak ve satışlardan elde edilmesi öngörülen gelir ne kadar'' sorusuna Eroğlu, ''Satışlardan elde edilecek gelirle ilgili net bir rakam söylemek mümkün değil. Ancak 15-20 milyar TL gibi bir para gelebileceği kanaatindeyim. Bu kesin bir şey değil'' dedi.

Geçmişte yağmalanmış bu alanlar... Onun bedelinin alınmasıdır
Eroğlu, bir başka soru üzerine yeni düzenlemeyle ''orman alanlarının peşkeş çekilmesinin'' söz konusu olmadığını vurguladı.
Satışa çıkarılan 2B arazilerin 1981 yılı öncesinde işgal edilen alanlar olduğunu belirten Eroğlu, ''Bunlar üzerinde işgalciler bedava oturuyor. Bu alanlarda 75 milyonun hakkı var. Geçmişte yağmalanmış bu alanlar... Onun bedelinin alınmasıdır'' diye konuştu.
Eroğlu, 2B arazilerinin toplam 410 bin hektar olduğunu, bunun 100 bin hektarının satılamayacak durumdaki alanlardan oluştuğunu bildirdi.
Bir başka gazetecinin, ''2B arazilerinin satışından elde edilecek gelir sadece ağaçlandırma ve orman köylülerine destek için mi kullanılacak'' sorusuna, ''Milletin parası hizmet olarak dönecek. Yüzde 3 kadarı Vakıflar Genel Müdürlüğü hesabına tarihi eserlerin ihya edilmesi için aktarılacak. Yüzde 90'a kadarı kentsel dönüşüm ve depreme hazırlık için kullanılacak. Geri kalan yüzde 10'a kadarı da orman köylülerine destek ve ağaçlandırma için kullanılacak'' yanıtını verdi.

AA

Son Güncelleme: 09.05.2012 05:04
Anahtar Kelimeler:
2B
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