2940 terörist etkisiz hale getirildi

AFRİN/ANKARA

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 2940 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, harekat kapsamında terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik kara ve hava operasyonları devam ediyor.

Harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2940 oldu.

Stratejik Kafr Cenne köyü teröristlerden temizlendi

TSK ve ÖSO, Afrin'in stratejik önemdeki Kafr Cenne köyünü teröristlerden temizledi.

Sahadaki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında TSK ve ÖSO, Afrin'in kuzeydoğusundaki Şeran beldesine bağlı Kafr Cenne köyünü terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'tan kurtardı.



Kafr Cenne, Afrin'e kuzeydoğudan açılan yolu kontrol etmesi, PYD/PKK'nın doğu kanadındaki önemli savunma hatlarından biri olmasıyla önem taşıyor.



Ayrıca, Kafr Cenne, Afrin ilçe merkezinden önceki son büyük yerleşim. Afrin, bir ilçe merkezi ve Racu, Bülbül, Şeyh Hadid, Cinderes, Şeran ve Mabatlı olmak üzere 6 belde merkezinden oluşuyor.



PYD/PKK, harekat sinyallerini aldığı dönemde tüm yığınak ve savunma hatlarını Afrin ilçe merkezinde oluşturmuştu.



Beldelerdeki sivilleri de canlı kalkan yapabilmek için ilçe merkezine taşımıştı.



TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de 4'ü belde merkezi, 121'i köy, 30'u kritik nokta olmak üzere toplam 155 bölgeyi kontrol altına aldı.