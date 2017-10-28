29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlu Olsun

"Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu devam ettirecek sizlersiniz."
Mustafa Kemal Atatürk
Önce Vatan Gazetesi
‘’Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.’’ (Gazi Mustafa Kemal Atatürk)
‘’Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.’’ (Gazi Mustafa Kemal Atatürk)
"Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu devam ettirecek sizlersiniz."
Mustafa Kemal Atatürk
Önce Vatan Gazetesi