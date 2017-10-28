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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlu Olsun

‘’Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.’’ (Gazi Mustafa Kemal Atatürk)

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlu Olsun

‘’Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.’’ (Gazi Mustafa Kemal Atatürk)

28 Ekim 2017 Cumartesi 18:52
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlu Olsun

"Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu devam ettirecek sizlersiniz."

Mustafa Kemal Atatürk

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Anahtar Kelimeler:
önce VatanCumhuriyet Bayramı
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