28 Şubat'ta 11 tutuklama

Özel yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliği'nin yürüttüğü 28 Şubat Soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 11'i tutuklandı
Soruşturmanın son dalgasında gözaltına alınan 17 şüpheliden 15'i, savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Şüphelilerin mahkeme sorgusu tamamlandı.
Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliğince sorgulanan 15 şüpheliden 11'i tutuklanırken, 4 kişi serbest bırakıldı.
Tutuklanmasına karar verilenler şunlar:
''Korgeneral Tevfik Özkılıç
Tümgeneral Berkay Turgut
Tümgeneral Mehmet Faruk Alpaydın
Tuğgeneral Celalettin Bacanlı
Tuğgeneral Mehmet Ali Yıldırım
Tuğgeneral Metin Keşap
Emekli Korgeneral Mustafa Bıyık
Emekli Korgeneral Hakkı Kılınç
Emekli Tümgeneral Erdal Şenel
Emekli Tümgeneral Çetin Dizdar
Emekli Tümgeneral Çetin Saner''
Mahkeme, Emekli Kurmay Albay Erkan Yaykır, Emekli Albay Ardan Kıratlı, Emekli Astsubay Asım Atak ve Emekli Astsubay Abdullah Hoşgür'ün serbest bırakılmasına karar verdi.
11 kişi cezaevine götürüldü
Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliği'nce tutuklanan 11 kişi cezaevine gönderildi. Emekli askerler, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne ait minibüsle Sincan Cezaevi'ne, muvazzaf askerler de Mamak Askeri Cezaevi'ne götürüldü.
AA