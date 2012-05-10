Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.514
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3448
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

28 Şubat'ta 11 tutuklama

28 Şubat Soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 11'i tutuklandı.

28 Şubat'ta 11 tutuklama

28 Şubat Soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 11'i tutuklandı.

10 Mayıs 2012 Perşembe 08:49
479 Okunma
28 Şubat'ta 11 tutuklama

     Özel yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliği'nin yürüttüğü 28 Şubat Soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 11'i tutuklandı
Soruşturmanın son dalgasında gözaltına alınan 17 şüpheliden 15'i, savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Şüphelilerin mahkeme sorgusu tamamlandı.
     Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliğince sorgulanan 15 şüpheliden 11'i tutuklanırken, 4 kişi serbest bırakıldı.

Tutuklanmasına karar verilenler şunlar:

''Korgeneral Tevfik Özkılıç
Tümgeneral Berkay Turgut
Tümgeneral Mehmet Faruk Alpaydın
Tuğgeneral Celalettin Bacanlı
Tuğgeneral Mehmet Ali Yıldırım
Tuğgeneral Metin Keşap
Emekli Korgeneral Mustafa Bıyık
Emekli Korgeneral Hakkı Kılınç
Emekli Tümgeneral Erdal Şenel
Emekli Tümgeneral Çetin Dizdar
Emekli Tümgeneral Çetin Saner''

     Mahkeme, Emekli Kurmay Albay Erkan Yaykır, Emekli Albay Ardan Kıratlı, Emekli Astsubay Asım Atak ve Emekli Astsubay Abdullah Hoşgür'ün serbest bırakılmasına karar verdi.

11 kişi cezaevine götürüldü
      Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliği'nce tutuklanan 11 kişi cezaevine gönderildi. Emekli askerler, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne ait minibüsle Sincan Cezaevi'ne, muvazzaf askerler de Mamak Askeri Cezaevi'ne götürüldü.

AA

Son Güncelleme: 10.05.2012 00:51
Anahtar Kelimeler:
28 şubat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbullular güneşin tadını çıkardı
İstanbullular güneşin tadını çıkardı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Herkes İslam hakkında konuşurken dikkatli olmak durumundadır
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Herkes İslam hakkında konuşurken dikkatli olmak durumundadır
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3300 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3300 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine hava harekatı
Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine hava harekatı
TÜKİYE NEDEN HEDEF?
TÜKİYE NEDEN HEDEF?
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3055 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3055 terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye-Rusya-İran Liderler Zirvesi 4 Nisan'da
Türkiye-Rusya-İran Liderler Zirvesi 4 Nisan'da
'Doğu Guta için bütün imkanları seferber etmiş durumdayız'
'Doğu Guta için bütün imkanları seferber etmiş durumdayız'
2940 terörist etkisiz hale getirildi
2940 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ