28 Şubat soruşturmasında itiraz

ANKARA

Özel yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliği, 28 Şubat soruşturması kapsamında aralarında emekli Orgeneral Teoman Koman'ın da bulunduğu 3 şüphelinin nöbetçi hakim tarafından serbest bırakılmasına itiraz etti.

Alınan bilgiye göre, Özel yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliğinin Koman ile emekli korgeneraller Engin Alan ve Kamuran Orhon'un serbest bırakılmasına yönelik itirazını Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti değerlendirecek.

Başsavcıvekilliğinin emekli Albay Hakan Cemal Pelit'in serbest bırakılmasına ise itiraz etmediği öğrenildi.