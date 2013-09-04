28 Şubat Davası'nın üçüncü celsesi başladı

ANKARA

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Kemal Gürüz, Çetin Doğan, Engin Alan, Çevik Bir ve Erdal Ceylanoğlu'nun da arasında bulunduğu tutuklu, tutuksuz sanıklar ve avukatlarıyla müşteki avukatları katılıyor.

28 Şubat döneminin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı bugünkü celseye de sağlık durumu nedeniyle katılmadı.

Dün 66 sayfası tamamlanan, bin 309 sayfalık iddianamenin okunmasına devam edilecek.

Duruşma öncesinde sanıklara minder dağıtıldı.