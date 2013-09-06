28 Şubat davasının beşinci celsesi başladı

ANKARA





28 Şubat dönemine ilişkin, 103 sanık hakkında "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini cebren devirmeye, düşürmeye iştirak" suçundan açılan davanın beşinci celsesi başladı.

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatlar katılıyor. Yoklamanın alınmasıyla başlayan duruşmaya dün tahliye edilen 9 sanıktan, Kamuran Orhon ve İlhan Kılınç dışındaki bütün sanıklar katıldı.

28 Şubat döneminin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, bu celsede sağlık sorunları nedeniyle duruşmaya katılmıyor.

Bugünkü duruşmada, şimdiye kadar 166 sayfası tamamlanan, bin 309 sayfalık iddianamenin okunmasına devam edilecek. İddianameyi, TRT spikerleri Şener Mete ile Fulin Arıkan okuyor.

Duruşmayı, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da izliyor.